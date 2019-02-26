如何挑選較優質雞蛋？4字訣「望、彈、聽、聞」



▲雞舍裡母雞飼育環境（圖／my egg提供）



生活中心／綜合報導

農曆新年至今，全台「缺蛋」恐慌持續延燒，部分超商以及便當店都已用其他商品取代原有的蛋類商品，根據統計，全台雞蛋單日用量約9.5~9.8萬箱，為了迎接2月份的開學季，每日用量提高至近10萬箱，以每箱200顆計算，單日需求量達到2000萬顆。「蛋荒」問題不僅消費者人心惶惶，農委會更從美、日兩地引進460萬顆雞蛋救急，搭配南蛋北調策略，仍顯緩不應急。



身為台灣養雞重鎮的彰化，近年飽受天災的衝擊，多處雞舍泡水損壞，造成大量雞隻死亡，加上去年暖冬效應發威，中南部日夜溫差超過10度，產蛋率大幅下降。為確保產蛋量，近年來「毒蛋」議題廣為討論，早年傳統雞舍養殖為確保雞蛋品質，常在雞糞噴灑「芬普尼水懸劑」，消滅附著於羽毛根部的雞蝨，維持良好產蛋率，透過皮膚滲入雞隻體內的芬普尼，部分殘留於雞蛋中會影響食用者健康。

▲健康的雞蛋外殼光滑油亮（圖／my egg提供）

「My egg雞蛋農場產」副總經理李巧羚指出，「環境控管」、「水質」與「配方飼料」是建構好蛋的黃金鐵三角，民眾若要挑選出較優質的雞蛋，謹記「望、彈、聽、聞」4字訣，「望」向外盒及蛋體外觀，確認印有產銷履歷、CAS驗證，接著觀察蛋殼光澤度與顏色，健康雞蛋外觀油亮，無明顯斑紋；其次可用手指輕「彈」蛋殼，優質雞蛋殼有厚實感；「聽」指的是新鮮雞蛋含水量高，輕搖不會有晃動感；最後敲破雞蛋時，好蛋的蛋黃飽滿圓潤，蛋白色澤晶瑩剔透、無雜質，靠近「聞」無腥臭味，民眾可安心食用。