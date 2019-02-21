全台首例！ 台師大碩士生當Gogoro維修技術課程講師

▲台師大研究生擔任Gogoro拆裝技能講師。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學與中華民國智慧運輸暨能源產業協會攜手，領先各大專院校取得國內電動機車龍頭品牌Gogoro官方授權，由台師大機電工程學系及車輛與能源學程負責開辦「Gogoro維修人才認證培訓課程」推行電動車技術認證，將產學合作的實際意義提升高度成效。

台師大表示，面對產業快速變化，電動機車的發展帶動整體供應鏈體系成長，下游端維修體系的人才需求亦大幅提高，然由於電動車與燃油車的動力來源、結構與體系不盡然相同，現有的油車體系之維修人才無法平行移轉，需要透過完整的訓練、檢定才能成為一位合格的電動機車的維修技師，這也成為目前產業轉型的關鍵議題。

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▲台師大機電工程學系及車輛與能源學程開辦「Gogoro維修人才認證培訓課程」推行電動車技術認證。（圖／台師大提供）

「Gogoro維修人才認證培訓課程」從今年起預計開設18~20個梯次，每梯次招收16位學員，有計畫性的邀請、招募參與授權訓練及欲加入電動機車維修技術行列的產、學界人士。通過課程認證者可進一步參加Gogoro的師資培訓成為種子講師，共同推動人才培訓不斷鍊，接軌電動機車的產業轉型，成為台灣機車產業技術升級的關鍵實力。

本梯次2月19日至22日的拆裝技術課程皆為具備Gogoro官方授權認證的大學講師與研究所在校生講師群共同授課，其中兩名講師為師大工教所研究生林仲一、許繼嘉，他們不僅為Gogoro官方認證合格師資群中目前以在校生身份取得講師資格者，更是成為國內大學中唯一兼具在校生身份及講師資格者擔任產業人士講師的首例。

▲Gogoro電動機車的訓練課程包含「產品知識」、「服務流程」、「控制系統」以及「技術拆裝」。（圖／台師大提供）

Gogoro電動機車的訓練課程包含「產品知識」、「服務流程」、「控制系統」以及「技術拆裝」等，以及「自行演練」，包含認證共14天，相關內容像是，智慧雙輪車輛模式與系統介紹、智慧雙輪車輛控制系統、車輛智慧診斷系統，以及控制系統實作與演練、服務流程實作與演練、技術拆裝實作與演練，最後也將包括訓練認證考核。

▲台師大碩士生當Gogoro維修技術課程講師 。（圖／台師大提供）

台師大指出，當今燃油車能源轉型已成為世界趨勢，台灣訂定2035年機車全面電動化、2040年汽車也隨之跟上。根據監理所領牌資料，2018年國內電動機車新領牌總數達8.24萬輛，年增86.84％，連續3年出現幾乎近倍的高速成長；2018年電動機車占整體機車銷量比重達9.63％新高。在全球智慧運輸及能源產業強勢發展下，再加上各家傳統機車業者陸續加入戰局，業界預估，2019年電動機車市場將擴大至15萬輛以上，市占率將放大至2成水準。

