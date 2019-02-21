快訊／內湖29歲男「背部、臀部、腹部」遭穿刺　妹妹一旁看見嚇傻

▲北市內湖區一名男子遭刺傷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

突發中心／台北報導

台北市內湖區內湖路一段91巷附近，21日上午傳出一起事故，一名29歲的蔡姓男子背部、臀部、腹部都有穿刺傷，所幸意識清醒，而救護人員到場後，已將傷者送醫急救。警方的鑑識人員也到場採證中，目前也已經鎖定一名搭計程車離開的嫌疑男子。

據了解，蔡男是在住家樓下，遭人持刀刺傷腹部，而嫌犯行兇完之後立刻逃逸，一旁的妹妹見狀後馬上報警。根據警方初步調查，男子家中是開設廢汽車零件回收，懷疑是因股東糾紛，才被人攻擊。