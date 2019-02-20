遭中美貿易戰波及　陸IC設計總產值今年或降5.1％

▲受中美貿易戰等外部因素波及，今年大陸IC設計產值估計放緩，圖為紫光集團。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡浩祥／綜合報導

中美貿易戰開打，全球半導體產業亮紅燈！據全球市場研究機構TrendForce最新「中國半導體產業深度分析報告」指出，去年大陸IC設計產業產值達2515億元人民幣，年增近23%，受中美貿易戰等外部因素波及，預估今年產值約達2965億元人民幣，成長速度放緩至17.9%。

以營收排名看，報告指出，海思、紫光展銳與北京豪威為大陸IC設計前三大企業。

報告分析，受到消費性電子產品需求下滑、全球經濟增速放緩與中美貿易戰等外部因素衝擊，預估中國IC設計產業今年產值約達2,965億元人民幣，成長速度放緩至17.9%。

▲IC設計產業。（圖／業者提供）

另外，營收數據面向看，報告統計，去年大陸IC設計企業營收排名來看，營收規模超10億美元的企業有三家；排名前十的企業中，有4家企業表現突出，全年營收成長率超過20%，2家企業則出現超2位數的下滑。

至於受到母公司中興禁運影響，及晶片出貨下滑的衝擊，中興微2018年營收較2017年衰退近兩成；匯頂則因為指紋辨識晶片出貨下滑，及晶片平均銷售價格（ASP）下降的疊加因素，導致2018年全年營收衰退約13%。

不過，報告認為，5G未來商用後創造出的應用場景，將帶動半導體元件的整體需求，隨著2020年全球大部分地區進入5G商用期，預計對半導體需求的提升將在2021年前後發酵。