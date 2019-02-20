詐騙車手血淚告白…「春風」電話遙控日薪5千　談判影片獨家曝光

圖、文／鏡週刊

2月14日下午，位於高雄的橋頭地方法院開庭審理一起詐騙案，唯一的被告是今年26歲的男子小陳。雖然是第一次開庭，但小陳不僅全盤認罪，也供出其他共犯，希望法官從輕發落，給他重新做人的機會。

小陳原本在新北市開通訊行，因為一名親戚引薦，兼差當起詐騙集團車手，不料第一次任務就出事。

▲小陳2月14日在橋頭地方法院當庭認罪，也供出詐騙集團共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年8月，小陳奉詐騙集團指示假冒檢察官助理，到一名住在高雄的被害人家中取款160萬元得逞，拿到12萬8千元酬勞，卻在2週後被警方逮捕，還被收押了2個月，但他始終沒供出其他共犯。

去年12月，小陳被橋頭地檢署起訴，面臨最高7年有期徒刑，與當初親戚告訴他「最多判2、3個月，可罰錢了事」的結果大不同。

小陳交保後，找親戚索討當初承諾的10萬元壓驚費，不料親戚一再推託，還找疑似詐騙集團首腦的黑道份子恐嚇他別當抓耙子，否則要對他不利。

對於這樣的發展，小陳十分心寒，決定自己蒐證揪出詐騙集團，並接受本刊專訪，揭露詐騙集團的犯罪手法，希望以自身的慘痛經驗，提醒所有年輕人「天下沒有白吃的午餐」，千萬別因小失大、誤入歧途。

小陳告訴本刊：「親戚引薦我加入詐騙集團之後，給我一支手機，說一個叫『春風』的人會跟我聯繫。親戚每天給我5000元車馬費，要我從新北市搭高鐵到高雄待命。」

「我接到的指示是，每天帶2套服裝、1個牛皮紙袋，早上10點前到高鐵左營站附近等候通知，下午3點後如果沒接到電話，就可以自行離開。」小陳說，2套衣服是為了逃逸後變裝用的，至於牛皮紙袋是為了裝詐騙用的假公文。

就這樣，小陳連續4天往返新北、高雄，都沒接到任何指示，直到第5天下午才接到「春風」來電，要他到岡山區1戶民宅取款。

原來當天下午1點多，詐騙集團成員先假冒中華電信人員、電信警察，打電話給住在岡山的50多歲曾姓男子，騙他遭冒名申辦電話、涉及擄車勒贖案、帳戶將遭凍結，必須將存款領出、申請法院公證。曾男信以為真，便依指示從郵局領出160萬元回家。



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