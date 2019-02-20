時尚「老佛爺」卡爾拉格斐超自律　30年不碰巧克力：我可以用鼻子吃

▲卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日因胰臟癌逝世。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

「時尚老佛爺」卡爾•拉格斐（Karl Lagerfeld）19日在巴黎逝世，享壽85歲。同時擔任Chanel、Fendi、個人同名品牌創意總監，在忙碌的生活中，拉格斐最讓人驚訝的就是超級自制力，不喝酒、不抽菸、每天睡剛剛好7小時，他甚至為了減重，超過30年完全不碰最愛的巧克力。拉格斐曾說，「我愛巧克力，但我可以用鼻子吃東西，甚至超想買巧克力香味的香水！」

2001年，他為了穿進由Hedi Slimane設計的DIOR HOMME西裝，成功在1年內減去42公斤，而且之後維持並未復胖，成了時尚圈的傳奇之一。根據時尚雜誌《People》報導，拉格斐認為，這不是減肥，而是健康飲食，「我只吃『能吃』的東西，其餘對我來說沒有任何誘惑，很多人都有飲食問題，他們想吃什麼就吃什麼，但我什麼都不想要。」

▲卡爾拉格斐減重前模樣。（圖／CFP）



拉格斐在2011年與冰淇淋品牌Magnum合作，設計經典巧克力套裝，不過他告訴記者，事實上他完全不碰巧克力，「我的醫生告訴我，我不需要糖，所以我就再也沒碰過它了。」不過拉格斐也表示，「我還是熱愛巧克力的味道，我可以用鼻子吃，我甚至超想買巧克力香味的香水。」

▼卡爾拉格斐為穿下設計師西裝減重42公斤。（圖／CFP）

