卡爾拉格斐死因出爐！時尚老佛爺不敵「癌王」胰腺癌　傳奇殞落

▲德國裔設計師、香奈兒藝術總監拉格斐逝世。圖為2013年春夏時裝週，拉格斐出場向觀眾現身。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

時裝品牌香奈兒（CHANEL）藝術總監、「時尚老佛爺」卡爾•拉格斐（Karl Lagerfeld）19日在巴黎逝世，享壽85歲。雖然官方尚未公開死因，但有英國媒體引述知情人士消息，稱拉格斐是罹患俗稱「癌症之王」的胰腺癌。

拉格斐的官方Instagram帳號刊出一則聲明說，「Karl Lagerfeld已於2019年2月19日在法國巴黎逝世。他是21世紀最具影響力、最著名的設計師之一，也是風格的標誌與象徵。在驚人創造力的驅使下，Karl充滿激情、力量和強烈的好奇心。作為我們這個時代最偉大的設計師之一，他留下非凡的遺贈，而言語無法表達世人將有多想念他。」

《鏡報》引述拉格斐身邊一名知情人士的說法，拉格斐原本對自己的健康與生活方式相當自豪，得知自己罹患胰腺癌他相當震驚，但他沒有多談論病情，單純勇敢地面對它。

雖然清楚拉格斐被診斷出離癌的時間，但另一名在巴黎的消息人士透露，他從幾個星期前開始出現身體不適。消息人士說，「他原本計畫出席一場時尚秀，但卻沒有出現。他在18日入院，19日上午就去世了。」

事實上，今年1月份的巴黎時尚週，香奈兒推出2019年春夏時裝秀，拉格斐卻沒有在大秀結束後現身向觀眾。他隨後發表一份聲明，解釋他「感到疲憊」。不料，不到一個月時間，就傳出他逝世的消息。

▼官方臉書貼出拉格斐標誌性的側臉照。（圖／翻攝自KARL LAGERFELD FB）



拉格斐1933年出生於德國漢堡，於14歲時全家移居巴黎，懂得德、英、法和義大利四種語言。拉格斐22歲開始投身時尚產業，先被設計師Pierre Balmain相中擔任助理，之後又陸續擔任Jean Patou、Chloe設計師。1965年，32歲的拉格斐被FENDI提拔為主設計師，FENDI著名的雙F標誌就出自拉格斐之手。

拉格斐於1983年成為女性時裝品牌CHANEL的品牌設計師。在此之前，CHANEL給人的印象富貴卻老氣；在外界一片不看好的情況下，拉格斐改變品牌剪裁，加入多彩縫線設計，成功讓品牌大復活，成為現今最具價值的高級訂製品牌之一，並將CHANEL的精湛工藝發揚光大。

一絲不苟的白色馬尾造型，搭配黑色套裝和墨鏡，成為拉格斐後期的招牌造型，讓人一眼就能認出。他叱吒時裝界超過50年，不但影響力龐大、具有代表性地位，且時尚風格出眾，在歐美人稱「時尚界凱薩」（Kaiser，德語皇帝之意），中文媒體則普遍稱呼他為「老佛爺」。

法國《費加洛女士》（Madame Figaro）評論，拉格斐能隨心所欲在不同美學之間切換，他在FENDI重新塑造了毛皮風格，在CHANEL則強化了品牌原有的基因，讚譽他「不只是藝術總監，更像是巨星。」

▼消息傳出後，2名年輕女子拿著鮮花，到巴黎的香奈兒精品店外致意。（圖／路透）



一代時尚大師不敵病魔，令人唏噓。最常見胰臟癌為「胰腺癌」，又被稱為「癌王」，是目前預後最差的癌症之一，被喻為「醫生也舉白旗投降」的難治之症。近年來，因胰臟癌而逝世的名人不勝枚舉，包括蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、法國米其林名廚侯布雄（Joël Robuchon）、世界三大男高音之一帕華洛帝（Luciano Pavarotti）、資深媒體人劉駿耀、演員李麗鳳、主播傅達仁等。

亞洲大學附設醫院一般外科主治醫師王銘嶼過去受訪時曾表示，胰臟癌好發年齡為60歲以上，男性比率較女性多一倍，而危險因子則包括遺傳、吸菸、飲酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等。醫師指出，由於胰臟周圍血管豐富、淋巴多，且目前較無有效抗癌藥物，故確診為胰臟癌的患者僅有2成能夠手術，手術後5年的平均存活率也僅約20％，若是晚期胰臟癌，平均存活時間僅3至4個月，因此人人聞胰臟癌色變。

醫師提醒，無痛性黃疸通常與膽胰腫瘤有關，特別是患者出現灰白大便時，往往代表膽道完全阻塞，膽汁無法順流而下腸道，民眾須提高警覺，但由於胰臟腫瘤診斷複雜，必須透過多重檢驗項目才能確診，建議民眾若發現上腹部疼痛、黃疸、背痛、體重半年內減少10%以上的情形時，務必盡速就醫，才能把握治療黃金時間。

另一方面，吸菸是目前確認與胰臟癌最相關的危險因子，吸菸者罹患胰臟癌的機率比普通人高出3倍。美國密西根大學的研究發現，有重度菸癮、酗酒的人，罹患胰臟癌的時間比一般人提早約10年。

▼卡爾拉格斐縱橫時尚圈超過半世紀，早已成為風格的代名詞。（圖／路透社）

