14年前「Nokia 6230」神了！他開機後一按「連上YouTube」驚呼

▲ 網友點開10幾年前使用的按鍵式手機「Nokia 6230」，發現竟然可以連上youtube。（圖／翻攝自《香港高登討論區》）

生活中心／綜合報導

現在人手一支智慧型手機，傳統只能拍照、打電話或玩遊戲的按鍵式手機已不復見。日前香港有名網友找出了自己10幾年前所使用的按鍵式手機「Nokia 6230」，發現這隻手機放了這麼久不但功能都正常，甚至還能夠連上youtube，讓他感到相當驚奇。

這名網友在《香港高登討論區》發文提到「原來10幾年出的Nokia 6230還能上到youtube」。從他附上的2張照片可以看到，這支於2004年推出、現在已經有點歷史的Nokia除了能夠正常開機，畫面、按鍵功能都沒有問題外，最神奇的是它竟然還能連上網路，進入到youtube介面查詢影片。

雖然與智慧型手機相比，它顯示出的畫面非常簡單，很多內容都跑不完整，操作起來也不太流暢，但它14年前剛問世時，憑藉這樣的上網功能還有全彩螢幕，也已經可以說是一支相當先進的手機了。

▲ 「Nokia 6230」因為網速達到236.8 kbps，所以可連上youtube。（圖／翻攝自《香港高登討論區》）

許多網友也紛紛讚嘆，「這可說是古董了吧！好懷念」、「以前都拿來玩小遊戲，雖然沒有智慧型手機的遊戲那麼豐富，但那時就是很著迷」、「其實那年代有很多手機都能上網，而且還很耐用，就算過了這麼久現在開機都還是可以照常使用，完全屌虐現在的手機。」



也有網友專業補充，「其實這沒有什麼好驚訝的，因為當年的電話就已經可以gprs上網，不過不是html版，所以要撥放影片就比較複雜，要瀏覽網站也必須不停按壓十字型的方向鍵，真的是有點煩。」、「當年Nokia 6230真的算是領先科技，同期推出的Sony Ericsson K700i、Motorola E398雖然都能上網，但網速最快就是48 kbps，而Nokia 6230的網速達到236.8 kbps，所以就可以播放youtube。」