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2018年全球軍費支出排行榜　解放軍1682億美元排名第二

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲解放軍遼寧號航空母艦。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

英國國際戰略研究所（IISS）15日公布全球軍費支出排行榜，排名第一的為美國，軍費支出6433億美元（約新台幣19.8兆），排名第二的是中國大陸，軍費支出1682億美元（約新台幣5.2兆），排名第三的是沙烏地阿拉伯，軍費支出829億美元。

▼美軍驅逐艦護送航母通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲▼美軍驅逐艦護送航母通過荷莫茲海峽。（圖／路透）

慕尼黑安全會議於15日在德國舉行，英國國際戰略研究所在會議上發布《2019軍力平衡報告》（The Military Balance 2019），內容指出，中國為了實現2035年軍事現代化的目標，近年積極發展軍事研究，軍費支出也跟著逐年提高，比較2017年與2018年的數據，可發現中國的軍費支出成長近6%。

▼英國新航母「伊麗莎白女王」號。（圖／路透社）

▲▼英國新航母「伊麗莎白女王」號於12月7日正式服役。（圖／路透社）

報告還提到，西方國家為保持軍力優勢，也都增加了軍費開支，2018年全球武器和國防支出增長1.8%，超過1.67兆美元，其中近半數的增長都來自美國。北約成員國的軍費開始也達到2640億美元，與去年比較增長4.2%，其中英國的支出最高，達到561億美元，排在第二、第三位的分別是法國（534億美元）和德國（457億美元）。

值得注意的是，過往的軍事大國俄羅斯2018年的軍費支出為631億美元，只有美國的十分之一。但有觀察家認為，俄羅斯的軍費支出雖然相對較少，但軍事影響力仍遠超歐洲，歐洲不能因此就縮減軍費支出。

▼俄羅斯紅場閱兵。（圖／路透社）

▲▼俄衛國勝利日73周年紅場閱兵,俄國閱兵。（圖／路透社）

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