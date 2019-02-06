校園後山傳說！被樹叢裡的白光吸引　靠近驚見「黑色霧體」　

▲中正大學後山著名的高師亭。（圖／翻攝自中正大學網站，下同）

文／Didilie

台灣各大學的校園中，多少都會有一些流傳已久的鬼故事。今天小編就要帶來讀書生涯中聽到或遇到的詭異事件，大家對於中正大學的印象，除了鳳梨外，可能就是阿里山跟附近的民雄鬼屋了（但其實也沒很近，但中正大學裡其實有一座佔地二十多公頃的後山，而今天要分享的就是關於後山的小故事。

新生入學時，一定會有個迎新活動，而迎新最不可或缺的就是夜遊了，我大一時參加迎新的夜遊地點就在後山，我們一行8個人在學長姊的帶領下，拿著兩個手電筒踏入了一片漆黑的登山步道裡，人高馬大的我與另一名男同學被分配在隊伍的最後面，身為基督徒的他完全不相信鬼，一路上拿著手電筒照來照去的，連學長姐再三叮嚀不能照的樹，他也照看不誤，在經過了學長姐設計的一系列嚇人關卡後，我們終於走出森林，結束了這次的夜遊之旅。

被學長姐嚇的驚魂未定的我們，開始討論著剛剛各種可怕的內容，在我身旁的男同學驕傲地說，「那些關卡我都覺得還好，整個過程中唯一嚇到我的應該是在樹上露頭的那個學長吧，事前故意叫我們不要照樹，我就想說樹上一定有關卡，他學長那個慘白的臉畫的真的太逼真了拉。」當時我們整組都嚇了一跳，因為除了那位男同學，沒有人敢抬頭看樹上，更不用說發現樹上藏有學長姐們特別設下的關卡，帶領我們的學長，也笑著說，有發現那關的人一定超級少，還稱讚男同學的觀察力。這個溫馨的夜晚，在我後來接下幹部後才發現，根本沒有這麼簡單啊。

▲ 中正大學後山步道。

當我當上幹部準備籌備新生宿營時，當時籌備夜遊的學長姐約我見面，「夜遊最重要的並不是把關卡弄得多可怕，而是讓大家都能平安開心的回家。」「什麼意思？」「很多時候，祂會幫你們準備關卡，你要做的，就是讓新生們覺得那是你們準備的就好。」

學長表示，你們當時夜遊時，不是有人看到樹上的臉嗎？你仔細想想看，我們怎麼可能在樹上安排一個人在那邊看你們，這麼晚了誰敢上去啊，而且當時有一個關卡是地上會滾出一顆球來嚇你們，有一個白目的組別竟然把球踢出去，害關主摸黑出去找球，他打電話通知下一組直接Pass他那一關時，隊輔回他說，「我們剛剛才經過誒，而且還有球從我們前面的路滾出來，我還以為是你...」

我崩潰的說，「我怎麼都不知道。」「怎麼可能讓你們知道，每一屆總是會出一點小意外，但沒有人受傷就好，祂應該也只是來跟我們玩玩吧，反正這些事情你們知道就好，千萬不要嚇到新生喔。」學長笑著說

就在夜遊那晚，各個小隊們依序出發，第六組、第七組、然後終於輪到我負責的第八組，我拿起手電筒帶著新生們，走入黑暗的後山中，因為山裡沒有燈光，我們與關主的溝通就靠著手電筒，當關主看到我們的燈光，就會朝我們的方向打兩個燈，提醒我們靠近，就在離開後山前的一段路，我看到一絲微弱的白光，於是就把小隊往那個方向帶過去，但隨著我慢慢靠近那道白光時，我才發現事情不太對勁。

▲準備前往夜遊的我們。（圖／記者吳定軒攝）

那是一個被黑霧包圍的人型，而那道白光來自祂的胸口，祂就站在步道旁的一棵大樹下，我轉身看看同隊的成員，但大家好像全都沒有發現祂的存在，於是我不動聲色地慢慢將整個小隊帶開，當小隊經過祂時，我不斷的用眼角偷喵，但祂只是動也不動的站著，直到整個小隊離開後，祂竟然默默跟著隊伍走了過來，但就跟離隊伍後方大概10公尺的距離消失了，我心裡想著快離開後山了，就讓整個小隊加速向前，自己壓在後面，就在即將踏出後山的前一刻，我耳邊傳來了一個女生的聲音「掰掰」

事後，幹部們討論時我才知道，有另一個小隊的隊員也有看到一樣的黑色霧體，那幹部形容時的樣貌，跟我看到的完全一致，而且還跟隨他們隊伍走了一小段距離，隔天我立刻帶著該名小隊員一起去收驚拜拜，之後也沒發生什麼奇怪的事情，就跟學長姐們說得一樣，只是想跟我們開個玩笑吧。