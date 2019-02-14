Google計畫自行開發gChips晶片　與蘋果A系列處理器競爭

▲Google SoC團隊在過去幾個月裡已在印度班加羅爾招募了至少20名員工。（圖／達志影像）

科技中心／綜合報導

Google正在加速研發系統單晶片（SoC）的計畫，與蘋果A系列處理器競爭。Google目前在印度大舉招募工程師，目標是將「gChips」帶入未來自家的Pixel裝置中。

印度班加羅爾被稱為「印度矽谷」，是全球晶片製造業的主要樞紐，據路透報導，Google SoC團隊在過去幾個月裡已在當地招募了至少20名員工。傳Google內部對晶片研發感興趣，期待能將自行研發的SoC導入至自家Pixel設備中，並直接與蘋果A系列處理器競爭。

科技網站TECHSPOT報導，Google已成功挖走了知名晶片製造商高通、Nvidia甚至是英特爾的工程師，以填補這方面的空缺。目前發布的職位包括SoC RTL首席工程師、SoC設計與研究首席工程師以及ASIC設計工程師。由於Google的SoC開發計畫並非機密，因此這一進展並不令人感到意外。

Google在2017年自蘋果那挖角了Manu Gulati。Gulati過去領導蘋果SoC部門8年，目前他擔任Google的首席SoC架構師。同年，Google推出了Pixel Visual Core，為Google首款SoC，並導入至Pixel 2智慧型手機中。該SoC與Snapdragon 835處理器配合使用，旨在「擴大HDR +的覆蓋範圍」。後續版本也為Pixel 3相機中的「夜拍功能」提供了很好的支援。

除了開發自己的SoC外，Google也在企業及雲端伺服器上大量投資，包括張量處理單元（Tensor Processing Units，TPU），這將使Google能向第三方提供計算能力，以促進機器學習及人工智慧的培訓。