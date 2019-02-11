「建康男孩野豬騎士一元福袋」　竹市綠議員拜年推實用小物

▲新竹市議員陳建名和劉康彥共同推出「野豬騎士一元福袋」。（圖／新竹市議員劉康彥提供）

地方中心／新竹報導

過新年，政治人物拚人氣也拚創意，多位民進黨新竹市議員推出專屬過年小物，包括「建康男孩野豬騎士一元福袋」、「正妹議員春聯」等等，引發支持者一波收藏熱潮。

獲網路名人蔡阿嘎評為「全台第一正妹議員」的施乃如，為迎接農曆新年，特別設計「春」、「福」兩款春聯和「豬事吉祥」紅包袋。首次當選的東區議員鄭美娟也推出Q版「諸事大吉」春聯，圓滾滾的小豬圖案特別受親子歡迎，詢問度超高。

▼施乃如設計「春」、「福」兩款春聯和「豬事吉祥」紅包袋。（圖／新竹市議員施乃如提供）

▼鄭美娟推出Q版「諸事大吉」春聯。（圖／新竹市議員鄭美娟提供）

民進黨新竹市議會黨團總召李妍慧別出心裁，結合選區地標和美食，印製限量燙金紅包袋，送禮之際還能城市行銷，不論是南寮漁港或北門炸粿，都是在地居民與觀光客必造訪之處。

另外，兩位新當選的市議員陳建名、劉康彥由於默契十足，被支持者冠上「建康男孩」稱號，過年期間，不僅陪同新竹市長林智堅參香祈福，也同步發放「野豬騎士一元福袋」，俏皮的設計兼具實用的聯絡資訊，加深不少選民印象。

劉康彥說，福袋的設計與排版是由不到30歲的設計師友人操刀，造型可愛又不失傳統年味，有民眾拿到後，更直接當場過香爐求平安，在各大市場發送也受到極大歡迎。

▼李妍慧結合選區地標和美食，印製限量燙金紅包袋。（圖／新竹市議員李妍慧提供）

▲▼「野豬騎士一元福袋」俏皮的設計兼具實用的聯絡資訊，加深不少選民印象。（圖／新竹市議員劉康彥提供）