談判協商破局！何煖軒曾保證：在我任內華航不會再罷工

▲ 華航機師罷工_董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

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華航機師罷工事件8日開始行動，目前已經進入第三天。9日下午由交通部出面協調機師工會和華航談判，但是談了6個小時最後仍未達成共識協商破局；對比2016年，華航董事長何煖軒面對空姐罷工時，迅速承諾工會7項訴求，還曾保證「在我任內華航不會再罷工」，如今態度強硬，勞資協商陷入僵局。

何煖軒於2017年8月曾表示，自己和工會關係不錯，都會互相聯絡感情、吃飯，自信表示，「在我任內，華航不會再罷工」；他提出，只要讓華航各個事業部門獲利，員工分紅增加，在勞資雙贏的情況下工會就不會罷工，因此華航會積極跨足毛利較高的維修事業、電商事業，以提高獲利。

華航9日與桃園市機師職業工會代表，就5項核心議題進行勞資協商，會議從下午3點開始，一路持續到晚間9時許，但最終仍因雙方針對疲勞航班派遣無共識收場，決議改日再談，機師罷工行動也將繼續。

華航機師罷工行動邁入第三天，10日上午機師工會理事長李信燕出面說明，由於罷工行動影響春節輸運，各界關心何時會在繼續協商，李信燕表示目前沒有收到新的訊息，內部會繼續討論，罷工活動也會持續進行。

目前為止，已經有500名機師加入罷工行動，外界預估應該會影響更多的航運量，但華航卻表示僅影響4成的航班，對此，李信燕回應，昨日會議上，華航已經坦承以減員派遣的方式因應罷工行動，並呼籲華航不要忽略飛安。