不想social頻頻拒絕婚宴？記得這些小撇步讓你輕鬆喝喜酒

▲王偉華指出，不用擔心自己不夠出色，只要做好一個時間計劃表，聚會當天就能亮麗出席。（圖／CFP）

文／台北市流行時尚藝術協會榮譽理事長王偉華

「假如你有正向的社交活動，不管是長久的還是暫時的關係，也不管是跟一個人還是很多人，都會為你的大腦帶來好處。」這是由洪蘭教授翻譯的一本《優雅老化的大腦守則》裡面的一句話。所以，參加婚宴可以說最符合這個條件的活動了，在婚宴裡充滿著歡樂、溫馨、更是充滿著滿滿的愛與祝福，真是個標準正向的社交活動。

對年輕人來說參加同學、同事的婚禮就好像參加同學會、參加同事聚餐一般的興奮又熱鬧。但是，對年長的朋友來說就猶豫些了，因為現在參加的婚禮多半是晚輩的婚宴，別說鄰座的客人彼此不盡熟悉，有時候連新人可能都不見得見過面。參加這種婚宴真是如坐針氈，一場婚宴下來可用度日如年般的漫長來形容，去與不去真叫人不知道該如何處理才不失禮，最後乾脆來個「禮到人不到」聊表心意。

其實一年裡大該也只有幾場婚宴，能讓平淡的生活激起一些年輕的歡樂氣息，感受一下充滿愛的氣氛，回憶一下戀愛的滋味，何樂而不為呢？

是否擔心自己不夠出色，只要做好一個時間計劃表，當天就能亮麗出席。

▲王偉華表示，適時的參加聚會、婚禮，感受現場的歡樂氣氛，能為大腦帶來好處。（圖／達志影像／示意圖）

婚宴前：

1. 每天花點時間做個運動、調整一下飲食習慣，是修飾體態的不二法門，雖然是臨時抱佛腳，聊勝於無，至少舉手投足間會靈活些。

2. 居家定期美膚，改善膚質，能讓自己容光煥發、神采奕奕的出席盛會。

3. 俗話說：穿綢掛緞、沒有剃頭好看。髮型是襯托臉部最重要的功臣。趕緊去修剪一下頭髮，或是調整一下髮色，免得臨時才去修剪總覺得不自然。

4. 如果經費允許幫自己挑套亮眼的服裝，如果並不想再添購衣服，可以藉由配件改造服裝的亮度、藉由化妝來提升臉部的光彩。不管如何的穿搭，參加婚宴不宜穿白色服裝，同時提醒『妳』不管如何的美麗別把新娘的光彩搶走啦！

5. 千萬別忘了回覆主人當天是否出席及出席人數，除了是禮節外也是體貼主人的辛勞。因為任何活動最讓主人傷腦筋的就是座位的安排、桌數的決定、人數的確認。

婚宴中：

1. 不管你今年幾歲，打開心胸、帶著愉快的心情，好好享受這愉悅地當下。面對新的事務、新的體驗，主動地跟鄰座賓客談談笑笑，認識新的朋友是件愉快的事情，這也是建立人際網路的最佳方式之一。

2. 談話內容要正向、愉快，可以是彼此休閒生活、個人喜好等等做為開場話題。涉及個人隱私、政治、宗教、八卦的話題，在公開的場合談論是最為失禮的行為。

3. 在每一次自我的「人生小舞台」上好好發揮，不求發光發熱，但求發揮自我魅力，多拍些美照，幫我們留下溫馨美好的回憶。

婚宴後：

1. 如果和新朋友有留下聯絡方式，可藉由照片的分享，彼此聯絡彼此問候。

2. 發個短訊給邀請的主人，祝福新人並感謝主人讓我們有一個美好、歡樂、又難忘的餐宴。