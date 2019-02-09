再尷尬的聚會都可以破冰！幾款人氣桌遊...專家教你怎麼挑

▲桌遊在近年已成為三五好友聚會炒熱氣氛的好幫手。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近年來，台灣吹起一股桌遊熱潮，不管任何場合都可以玩上幾小時，桌遊也已成為三五好友聚會炒熱氣氛的好幫手。新天鵝堡桌遊教學老師兔子表示，聚會最重要的就是不能讓氣氛安靜，桌遊是很好破冰的方法，而好的破冰桌遊，一定要能在短時間內說明完遊戲規則，並且讓大家都學會，桌遊除了能破冰，還是了解新朋友的最好方法。

市面上的桌遊種類百百種，到底什麼桌遊適合破冰呢？兔子建議，力爭上游、妙筆神猜、侃侃而猜這幾款都相當適合，尤其「侃侃而猜」這款遊戲，才剛堆出，就馬上受到消費者的喜愛。

兔子說明，當心中浮現快樂的回憶時，趕快拿出「侃侃而猜」，跟同伴分享，「侃侃而猜」是一款運用推理，過程中的提問與作答，將窺見生活中習以為常的平凡小事，「侃侃而猜」絕對是與新朋友快速熱絡及與老朋友加深情誼的絕妙遊戲。

▲「侃侃而猜」桌遊才剛堆出，就馬上受到消費者的喜愛。（圖／記者崔至雲攝）

而「力爭上游」這款遊戲，兔子解釋，該遊戲是一個非常簡單易玩的紙牌遊戲，可以找四至九個朋友一起來玩，遊戲過程中雖戰戰兢兢，卻又充滿歡樂的遊戲，每一次的勝負均會帶來難以想像的變化，非常適合隨時隨地找咖來一起力爭上游，一定意猶未盡，捨不得離開。「力爭上游」更入圍2004 荷蘭桌游大賞。

▲「力爭上游」桌遊適合四至九個朋友一起來玩。（圖／記者崔至雲攝）

要如何選擇適合自己的桌遊？兔子建議，首先要選擇自己有興趣的類型，因為桌遊本身有一定的難度，若選擇一款自己都沒興趣的遊戲，恐怕連規則都聽不下去，也建議可以找一間桌遊店親身試玩，多方嘗試後，再找出自己喜歡的桌遊，才不會買了又後悔。

▲兔子表示，聚會最重要的就是現場氣氛，桌遊是很好破冰的方法，也是認識新朋友的最好方法。（圖／記者崔至雲攝）

除了找到自己喜歡的桌遊外，玩咖也很重要，兔子表示，嘴砲、心機是不少熱門桌遊的精華，若找對玩咖一起玩，不僅可以增添遊戲的趣味性，也能增加遊戲中的互動，這才是玩桌遊最大的樂趣，但若玩咖牌品不好，玩30分鐘就吵架、作弊、針對其他玩家，這樣表示這個朋友的脾氣也不會很好，因此建議大家，享受在遊戲的當下就好，遊戲結束大家還是朋友。

