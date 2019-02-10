10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

▲台灣邁入高齡化社會，長照議題近年更是備受關注。（圖／翻攝自pexels）

生活中心／綜合報導

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，孝順真的不能等。DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10件長輩60歲後最擔心的事，但只要子女有心，了解永遠不嫌晚，別再讓父母和爺爺奶奶獨自背負這些煩惱，趕緊付出行動吧！

一、老伴走了、孤獨沒人陪

許多年輕人畢業後往往會離鄉背井到外縣市打拼，留下年華老去的父母在家鄉。但隨著時光飛逝，你可有注意到父母已經兩鬢斑白、額頭又多許多皺紋呢？有空就回家吧！相信父母一定會因為你一句「周末回去」而雀躍不已。

二、重病、罹癌，久病纏身

長輩年輕時為了撐起一個家，常常咬牙加班應酬、打理家務，勞碌大半輩子，除了精神和體力不比從前，也很容易生病。身為子女，最好時時刻刻關心父母的飲食、運動習慣及身體狀況，畢竟唯有健康的身體才能含飴弄孫、享受清閒下半生。

三、失智

根據統計，台灣65歲以上老人每12人就有1人失智。為了避免長輩發生記憶力衰退、個性丕變等退化問題，多陪伴他們玩拼布、數獨、填字遊戲和打麻將，或是帶他們出門走走，都是預防勝於治療的好方法。

▲人的一生脫離不了生老病死，如何有尊嚴地過完晚年，也是很多人在追求和思考的事。（圖／翻攝自pixabay，下同）

四、存款不夠

俗話說年輕就是本錢，但對長輩而言可不是。許多長輩因為存款不夠，又擔心成為子女負擔，常常退休後投入薪水微薄的工作，甚至辛苦地拾荒做回收。我們身為子女除了努力賺錢、做好理財規劃外，也應該進一步了解老人社會福利，在必要時為長輩爭取更好的照顧。

五、喪失工作能力、人生失去目標

長輩年輕時也有過夢想，但接踵而至的現實壓力、家庭責任佔據大部分的時間，如今隨著身體日漸老去，他們體力已經大不如前。不過，人因夢想而偉大，「老了就沒用」絕對是錯誤的消極觀念，快給長輩看看電影《高年級實習生》、《不老騎士 -歐兜邁環台日記》，就會知道「人老心不老」才是最重要的！

六、無法正視衰老的外表

網上常能聽到有人開玩笑說「歲月是把殺豬刀」，但這句話真的不假。許多長輩邁入花甲難免白髮斑斑、皺紋叢生，一時難以接受。但人老心不老，身為子女不妨多帶長輩多出門看看各式各樣的風景，相信這些景色不僅能讓他們內心再度充滿活力，也能增進一家子的感情。

七、骨質疏鬆、意外跌倒

跌倒是全世界65歲以上老人十大死因之一，子女務必特別注意居家防護，像是維持住家適度照明（小夜燈）、清除動線障礙、地板保持乾燥，並加裝防撞條、泡棉或止滑扶手，把意外可能降到最低。

八、獨居、沒人照顧

獨居老人在偏鄉早已不是新聞，但我們身為子女若在外工作，至少做到電話不漏接、多打電話回家報平安，別讓父母成天寂寞受怕、鬱鬱寡歡。如果有空，也別忘抽空回家陪父母吃頓飯，他們會很開心的。

九、生活難自理

年紀大難免生病，有時會有失智、癱瘓或中風等情形，若子女要照顧又要工作，可說是十分辛苦。為了避免「一人生病全家倒」，可以適時向政府尋求合適的長照資源，或諮詢公益團體經濟支援及服務，如此不僅可以有效減輕負擔，也能提升長輩的生活品質，減緩失能速度。

若想進一步了解長照服務，可撥打衛福部「1966」長照服務專線，無論手機或市話前5分鐘免通話費。

十、遭家人嫌棄、自覺沒用

許多長輩行動不如從前，無論是吃飯、穿衣服或爬樓梯都逐漸出現困難，身為子女的我們應該多一些包容和同理心，讓他們老得有尊嚴、感覺被愛，如此一來家庭氣氛一定會更和諧。