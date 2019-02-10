　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼老人,看診,醫院,問診,照護。（圖／翻攝自pexels）

▲台灣邁入高齡化社會，長照議題近年更是備受關注。（圖／翻攝自pexels）

生活中心／綜合報導

樹欲靜而風不止，子欲養而親不待，孝順真的不能等。DailyView網路溫度計日前透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出10件長輩60歲後最擔心的事，但只要子女有心，了解永遠不嫌晚，別再讓父母和爺爺奶奶獨自背負這些煩惱，趕緊付出行動吧！

一、老伴走了、孤獨沒人陪

許多年輕人畢業後往往會離鄉背井到外縣市打拼，留下年華老去的父母在家鄉。但隨著時光飛逝，你可有注意到父母已經兩鬢斑白、額頭又多許多皺紋呢？有空就回家吧！相信父母一定會因為你一句「周末回去」而雀躍不已。

二、重病、罹癌，久病纏身

長輩年輕時為了撐起一個家，常常咬牙加班應酬、打理家務，勞碌大半輩子，除了精神和體力不比從前，也很容易生病。身為子女，最好時時刻刻關心父母的飲食、運動習慣及身體狀況，畢竟唯有健康的身體才能含飴弄孫、享受清閒下半生。

三、失智

根據統計，台灣65歲以上老人每12人就有1人失智。為了避免長輩發生記憶力衰退、個性丕變等退化問題，多陪伴他們玩拼布、數獨、填字遊戲和打麻將，或是帶他們出門走走，都是預防勝於治療的好方法。

▲▼手臂,手,老人,拐杖,手碗。（圖／翻攝自pixabay）

▲人的一生脫離不了生老病死，如何有尊嚴地過完晚年，也是很多人在追求和思考的事。（圖／翻攝自pixabay，下同）

四、存款不夠

俗話說年輕就是本錢，但對長輩而言可不是。許多長輩因為存款不夠，又擔心成為子女負擔，常常退休後投入薪水微薄的工作，甚至辛苦地拾荒做回收。我們身為子女除了努力賺錢、做好理財規劃外，也應該進一步了解老人社會福利，在必要時為長輩爭取更好的照顧。

五、喪失工作能力、人生失去目標

長輩年輕時也有過夢想，但接踵而至的現實壓力、家庭責任佔據大部分的時間，如今隨著身體日漸老去，他們體力已經大不如前。不過，人因夢想而偉大，「老了就沒用」絕對是錯誤的消極觀念，快給長輩看看電影《高年級實習生》、《不老騎士 -歐兜邁環台日記》，就會知道「人老心不老」才是最重要的！

六、無法正視衰老的外表

網上常能聽到有人開玩笑說「歲月是把殺豬刀」，但這句話真的不假。許多長輩邁入花甲難免白髮斑斑、皺紋叢生，一時難以接受。但人老心不老，身為子女不妨多帶長輩多出門看看各式各樣的風景，相信這些景色不僅能讓他們內心再度充滿活力，也能增進一家子的感情。

七、骨質疏鬆、意外跌倒

跌倒是全世界65歲以上老人十大死因之一，子女務必特別注意居家防護，像是維持住家適度照明（小夜燈）、清除動線障礙、地板保持乾燥，並加裝防撞條、泡棉或止滑扶手，把意外可能降到最低。

▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

八、獨居、沒人照顧

獨居老人在偏鄉早已不是新聞，但我們身為子女若在外工作，至少做到電話不漏接、多打電話回家報平安，別讓父母成天寂寞受怕、鬱鬱寡歡。如果有空，也別忘抽空回家陪父母吃頓飯，他們會很開心的。

九、生活難自理

年紀大難免生病，有時會有失智、癱瘓或中風等情形，若子女要照顧又要工作，可說是十分辛苦。為了避免「一人生病全家倒」，可以適時向政府尋求合適的長照資源，或諮詢公益團體經濟支援及服務，如此不僅可以有效減輕負擔，也能提升長輩的生活品質，減緩失能速度。

若想進一步了解長照服務，可撥打衛福部「1966」長照服務專線，無論手機或市話前5分鐘免通話費。

十、遭家人嫌棄、自覺沒用

許多長輩行動不如從前，無論是吃飯、穿衣服或爬樓梯都逐漸出現困難，身為子女的我們應該多一些包容和同理心，讓他們老得有尊嚴、感覺被愛，如此一來家庭氣氛一定會更和諧。

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：長輩,年老,孝順,父母,敬老,盡孝

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

爽開93輛勞斯萊斯！他狂吸上萬信徒…靈修教區「每秒都有性行為」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

一把火燒48年不滅！中亞沙漠「地獄之門」奇景　30米深洞窟狂噴詭炎

俄正妹cos《七龍珠Z》人造人18號　網：17號也87分像

狠醫持磚砸斃夫妻搶嬰！喊17年的爸竟是「殺父凶手」　警開棺悲破血案

雪肌白到會反光！19歲混血「妖精正妹」爆紅　比基尼私照掀網暴動

毛孩半夜開轟趴！剛舖的水泥留超萌腳印　網笑：變IG熱門景點

滿清酷刑之一！竟是「逼吃2碗麵」　身心煎熬比死還痛苦

爸我回來了！5歲兒遭拐賣失蹤　修錶匠「原地癡守31年」等到奇蹟

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

板橋公寓半夜「氣爆」陽台炸爛　5人送醫　1女疑坦承鬧自殺

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

爽開93輛勞斯萊斯！他狂吸上萬信徒…靈修教區「每秒都有性行為」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

一把火燒48年不滅！中亞沙漠「地獄之門」奇景　30米深洞窟狂噴詭炎

俄正妹cos《七龍珠Z》人造人18號　網：17號也87分像

狠醫持磚砸斃夫妻搶嬰！喊17年的爸竟是「殺父凶手」　警開棺悲破血案

雪肌白到會反光！19歲混血「妖精正妹」爆紅　比基尼私照掀網暴動

毛孩半夜開轟趴！剛舖的水泥留超萌腳印　網笑：變IG熱門景點

滿清酷刑之一！竟是「逼吃2碗麵」　身心煎熬比死還痛苦

爸我回來了！5歲兒遭拐賣失蹤　修錶匠「原地癡守31年」等到奇蹟

機師罷工繼續！6小時協商卡關「疲勞航班派遣」　勞資說法一次看

坐車連盯手機追劇3hr　當心「固視失靈」看書會漏字！

海底撈都來了！桃園火車站翻轉　這二個美食天堂懶人包

SBL明星賽／彈跳怪物米歇爾　空戰模式啟動亮眼

月球背面「詭異音樂」　太空人曾聽見古怪口哨聲…無線電斷1小時

阻純度99%677公斤麻黃鹼入境台灣　他獲年度警光獎第2名

妙齡女10分鐘屁股遭「2度頂撞」　噁男辯：我沒辦法勃起

逼小女友拍嫩乳照！還堅持今天一定要　前科男噁傳訊：X了好多

SBL明星賽／紮實出擊　塞瑟夫最高人氣中鋒入選

上班族必備好運小植栽　仙人掌防小人、ＯＯ讓桃花爆棚

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

新奇熱門新聞

一把火燒48年不滅　地獄之門奇..

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

男人精液別浪費　可助女性抗癌

女大生遭殺裁切2000片　血腥..

藍寶堅尼佔4車位！霸氣留言讓人..

最萌叫聲！沙漠雨蛙「啊～」嚇人

網美遭扒「真面目」　網友全跪了

見女友生下黑人寶寶　哥哥爆料了

毛孩半夜轟趴　剛舖水泥留萌腳印

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

滿清酷刑之一　竟然是逼吃2碗麵

肥宅4月練出8塊腹肌　拒女友復..

大眼美女顏值逆天　往下一看超反..

哪個系適合賣壽司？答案讓網笑到..

更多熱門

相關新聞

營建署豬年政策　力推無障礙空間補助

為加速建構無障礙環境，依據住宅法第46條規定：「為推動無障礙之住宅，中央主管機關應訂定無障礙住宅之設計基準及獎勵辦法。」。無障礙住宅設計基準及獎勵辦法（以下簡稱獎勵辦法）於101年11月30日發布施行。

過年被長輩口水淹死　專家推6點存活策略

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

親戚團聚超愛問　同志五招完美回擊

失業女逃圍爐　呂秋遠教「閉嘴神回」

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

BMW大7車頭被水泥牆剖成2半　駕駛臉綠了

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面