女主播胸前「垂一大根」...流下整條白！怪衣服讓網友全笑崩

▲澳洲女主播衣服形狀太怪，笑瘋網友。（圖／翻攝自The Sun）

國際中心／綜合報導

主播總是給人正經專業的形象，但出糗時就會顯得特別搞笑，澳洲一名女主播在報新聞時，口條和笑容都專業滿分，但電視機前的觀眾卻不經意注意她的服裝，原來因為衣領的剪裁設計，讓女主播胸前看起來像掛了一根男性生殖器，非常荒謬。

澳洲布里斯本的電視頻道「Channel Nine」的主播希斯伍德（Samantha Heathwood）一如往常地在報新聞，但是這個畫面卻被網友截圖瘋傳。原來是希斯伍德穿了一件綠色的襯衫，領口開襟做的比較低胸，還有特別的剪裁，但網友注意的不是有沒有露出事業線，而是這個剪裁形狀搭配主播露出的肌膚以及內搭白衣，看起來完全就是垂著一根生殖器的形狀。

更糟的是，生殖器形狀的底端正好連接著白色的拉鍊，讓整件衣服看起來更耐人尋味。英國「都市報」報導，希斯伍德的截圖被瘋傳之後，更有網友挖出，在4年前，另一名主播貝玲（ Natarsha Belling）也穿過一模一樣的外套，當時就已經露出這個形狀被笑了一輪，不知道為何這件「屌形衣」又再次被拿出來穿。

網友被這個模樣笑瘋，留言提到，「最經典就是那個拉鍊」、「我們要假裝只看到一個火箭嗎」、「到底誰覺得穿這衣服是個好主意」、「我知道很幼稚，但我真的笑到崩潰了啦」、「真的無法不看見那一大根30cm」。

▼原來以前就有人穿過這件怪衣服。