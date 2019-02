女主播胸前「垂一大根」...流下整條白！怪衣服讓網友全笑崩

▲澳洲女主播衣服形狀太怪,笑瘋網友。(圖/翻攝自The Sun)

國際中心/綜合報導

主播總是給人正經專業的形象,但出糗時就會顯得特別搞笑,澳洲一名女主播在報新聞時,口條和笑容都專業滿分,但電視機前的觀眾卻不經意注意她的服裝,原來因為衣領的剪裁設計,讓女主播胸前看起來像掛了一根男性生殖器,非常荒謬。

澳洲布里斯本的電視頻道「Channel Nine」的主播希斯伍德(Samantha Heathwood)一如往常地在報新聞,但是這個畫面卻被網友截圖瘋傳。原來是希斯伍德穿了一件綠色的襯衫,領口開襟做的比較低胸,還有特別的剪裁,但網友注意的不是有沒有露出事業線,而是這個剪裁形狀搭配主播露出的肌膚以及內搭白衣,看起來完全就是垂著一根生殖器的形狀。

更糟的是,生殖器形狀的底端正好連接著白色的拉鍊,讓整件衣服看起來更耐人尋味。英國「都市報」報導,希斯伍德的截圖被瘋傳之後,更有網友挖出,在4年前,另一名主播貝玲( Natarsha Belling)也穿過一模一樣的外套,當時就已經露出這個形狀被笑了一輪,不知道為何這件「屌形衣」又再次被拿出來穿。

網友被這個模樣笑瘋,留言提到,「最經典就是那個拉鍊」、「我們要假裝只看到一個火箭嗎」、「到底誰覺得穿這衣服是個好主意」、「我知道很幼稚,但我真的笑到崩潰了啦」、「真的無法不看見那一大根30cm」。

▼原來以前就有人穿過這件怪衣服。

Someone in the wardrobe department, probably: "It's been a couple years, no-one will notice." pic.twitter.com/rRRyBwEyyt