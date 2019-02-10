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2019年將服役　陸055式驅逐艦強化防空和電子戰能力

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▲055型飛彈驅逐艦模擬圖。（圖／翻攝自維基百科）

▲055型飛彈驅逐艦模擬圖。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／台北報導

預計在2019年初開始服役的解放軍055型驅逐艦，號稱是大陸首個「一服役就在平台和設計理念上達到世界先進甚至局部領先水平的艦船」，裝備上則加強的防空、反導彈、反潛艇、反艦艇、陸地攻擊和電子戰能力。不過有專家指出，大陸和美國在艦艇體系上還存在差距，並非一型船艦即可彌補。

首艘055型驅逐艦於2017年6月28日在上海江南造船廠下水，傾斜的上層建築連續封閉，各種裝備設施收納到舷牆內或以艙門遮蔽，在外形上過去散佈在上層結構的各式諸如火控雷達、導航、通信、電子戰天線均被整合在了主艦橋以及一體化隱身桅桿之中。

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）

首艘055型驅逐艦在今年8月24日上午離開上海江南造船廠碼頭，進行首次海上測試 。在武器方面，配備112具裝載長度不超過9米隔艙內徑850 x 850平方毫米冷熱共架大型通用垂直發射系統、H/PJ-45 130mm 主炮、H/PJ-11(1130型) 30mm近迫武器系統、聯裝紅旗-10近程防空飛彈、連裝324mm 7424型魚雷發射器，還能艦載兩架直-9反潛直升機或直-20反潛直升機。

中國軍網表示，解放軍海軍已經確定航空母艦編隊作為水面艦艇發展的主軸，因此未來我國海軍新型艦艇均需要圍繞航母編隊的要求而發展，055型驅逐艦在設計建造上也是遵循這樣的原則。

中國軍網指出，軍事評論員王強曾將055型驅逐艦形容維「我軍著眼未來30年技術發展研發的新型艦艇。」不過也有朱家認為，艦艇體繫上，中國和美國顯然還存在很大差距，並不是靠一型先進驅逐艦就能彌補的，實際上，中國近年來新型艦艇「下餃子」式的發展態勢，「也給我們拉近與世界先進海軍的差距提供了一個良好契機」。

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）

▲055型驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）

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關鍵字：055式驅逐艦

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