柯文哲找網紅拍片提前為2020造勢？小牛深夜發千字文回應

▲柯文哲、學姐跟YouTuber HowHow合作拍片。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在農曆春節期間，推出許多和網紅合作的影片，外界質疑這是柯文哲為了2020總統大選造勢，挽救網路聲量。對此，北市府副發言人「小牛」柯昱安8日深夜在臉文回應，其實是因為組內人力不夠，無法提供過年留稿給媒體使用，因此才改變策略跟網紅合作拍影片。

外界質疑柯文哲「老是找網紅拍片」，柯昱安表示，其實上一次找網紅拍攝短片，已經要回溯到去年7月底蔡阿嘎的交通局專案，換句話說，「已經有超過半年沒有跟Youtuber合作拍片。」

外界認為柯文哲和網紅合作是為了「挽救聲量、造勢、選總統」，柯昱安回應，過去台北市政府在過年前都會拍攝所謂的「年菜留稿」給媒體使用，讓媒體在年假期間有東西可以播放，而且通常都是軟性、娛樂性高的議題；不過，今年正逢市長剛就職，組內影音人力尚未到位的情況下，才改變策略，思考「是否可以再跟一波有意願的Youtuber合作？」於是就在緊湊的時間內，找到了5組願意與我們互動的團隊合作。

柯昱安也說，很多人詬病「內容太娛樂」、「沒有深度」，其實都正是因為在過年期間符合「年菜留稿」調性所致；過完年後回歸自媒體產製，如果不是重要議題，或是遇上特殊重要節日（例如年節），不會刻意再找Youtuber來合作，這樣的合作方式，我們會期待是一種「聯名」，一種「特例」，而不是變成通案，才能在未來有類似的合作模式再推出時，保持一點新鮮感。

柯昱安指出，會找網紅合作，一方面也是希望「考察」各個不同的團隊，他們在產製影片上的分工與流程上有何不同，對於一個草創的新媒體團隊而言，這些都是很好的學習對象。