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好心扶摔倒老人卻「遭反咬是兇手」！加碼賠90萬醫療費...他壓力太大跳河自殺

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▲周姓老翁跌倒反咬。（圖／翻攝自網易新聞）

▲周老先生家屬向吳男要求20萬人民幣的賠償金。（圖／翻攝自網易新聞）

大陸中心／綜合報導

一名吳姓男子日前在農村路邊看見周姓老先生摔倒在地，當下就扶著老先生前往衛生所診治，不料事後卻被反咬是害老先生摔倒的兇手。據了解，老先生跌倒現場沒有監視器與目擊者，吳男後來竟被老先生家屬要求高額賠償金，壓力過大跳河自殺。對此，許多網友都痛罵，該案根本是「南京彭宇案」惹的禍。

綜合陸媒報導，周姓老先生家屬向吳男討取3000人民幣（約新台幣1萬3千元），表明要當做前期的醫療費，吳男礙於無法提供證據來證明自己的清白，只好摸著鼻子給錢。吳男當時無奈表示，他自己是好心辦事，這次就當「花錢買教訓」，以後再也不扶老人了。

報導更指出，周家後來獅子大開口，又向吳男要求20萬人民幣（約新台幣90萬）的賠償金與看護照顧，老先生的2個兒子甚至還輪流打電話給吳男施壓。吳男還要面對警方時常致電「要求配合調查」的壓力，最後不願拖累家人且壓力過大，選擇跳河自殺。

周老先生的兒子得知吳男自殺時感到相當震驚，不過他卻表示，自己作為兒子「理當相信爸爸的說法」，更否認曾經向吳男討20萬人民幣賠償金。周老先生在與心理師談話後，承認是「自己摔倒」。主治醫師也說，周老先生身上並沒有撞擊痕跡。

消息一傳出，許多大陸網友都痛罵，都是「南京彭宇案」惹的禍。回顧發生在2006年11月的彭宇案，南京市民彭宇當時扶起跌倒的徐壽蘭老太太並送醫後，同樣挨告並被求償13萬人民幣。法院後來一審判彭宇要賠4萬5千人民幣，彭宇上訴後，雙方在二審期間和解，但最後還是賠了一萬人民幣。

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關鍵字：摔倒,醫療費,老人

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