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日本唯一「破產城市」人口11萬→7000　錯誤政策成致命一擊

▲▼日本唯一破產都市！夕張市僅剩7000人　他嘆：政策錯誤比貪汙更可怕。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

▲日本唯一破產都市夕張，人口僅剩下7000人。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人聽到日本北海道夕張市，多數人可能會想到「哈密瓜」，但其實夕張市是日本唯一的破產城市，鼎盛時期人口一度11萬多人，不料1970年代起支柱產業沒落，加上一系列政策錯誤及人口外移，市府每年持續增加的財政赤字，終於在2007年3月被日本政府列為「財政重建團體」（形同破產）。

夕張市位於日本北海道，屬於空知綜合振興局下轄城市，近年以生產夕張蜜瓜而聞名，主要市區位於西部的河谷及南部夕張川沿岸，其餘地區皆為山林地，1888年在當地發現露天煤礦、1892年正式開始開採，至此煤礦產業逐漸成為當地發展的支柱產業。

隨著人口持續成長、鐵道等設施興建，夕張於1943年正式升格為市，人口於1960年達到最高峰的11.6萬多人，但自從1965年起日本能源策略轉型，各個煤礦逐一開始停採，使得夕張發展開始停滯，儘管之後曾規劃轉型為觀光城市，但依然無法重振繁榮。

▲▼日本唯一破產都市！夕張市僅剩7000人　他嘆：政策錯誤比貪汙更可怕。（圖／翻攝自維基百科）

▲夕張車站（夕張支線）於2019年停駛（圖／翻攝自維基百科）

夕張在轉型期間，為了能吸引遊客，興建了飯店、渡假村、煤礦博物館、煤礦生活館等，甚至舉辦國際電影節等，結果效果不彰，舉債及設施的維護費用反而造成財政負擔，錯誤的政策導致市政府1980年代起出現財政問題，最終於2007年3月6日被日本政府列為「財政重建團體」。

隨著市政府破產、支柱產業沒落，夕張市人口外移嚴重，2021年人口統計僅剩下7055位居民，市內許多餐廳、飯店、醫院，都已經停業，甚至有的房子早已破爛不堪，而且市區內的鐵路（夕張支線）早於2019年停駛，旅客只能先乘坐鐵路到南部山區的新夕張站（石勝線），在改乘巴士才能抵達夕張市區。

▲▼日本唯一破產都市！夕張市僅剩7000人　他嘆：政策錯誤比貪汙更可怕。（圖／夕張市官網）

▲夕張市在市政府網站上做了一個借款時鐘。（圖／夕張市政府官網）

夕張市被列為「財政重建團體」後，暫時喪失了「地方自治團體」部分地位，必須接受中央政府財務監管，除了設立了償債計畫，透過拍賣資產、關閉公設與裁員減薪、增稅、縮減福利等方式，預計在2027年3月可以償還所有的債務（截至2022年1月23日，借款還剩下127億日元，約30億元新台幣）。

夕張市破產後，在市政府網站上做了一個借款時鐘，除了提醒執政者及市民還款期限外，也希望未來繼任者、年輕人能記取破產教訓，如今夕張市放棄了觀光發展的大型計畫，改以務實、精緻的造鎮方針重新出發，也發展哈密瓜等特色農產品，希望能把觀光慢慢做起來。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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