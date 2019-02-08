巴黎龐畢度炫風來台！ 創藝雕沙+安藤忠雄工作坊 啟發兒童天賦

▲法國龐畢度中心推出「亞洲首次兒童藝術教育三年計畫」。（圖／聯合數位文創提供）

生活中心／台北報導

美感教育要從小紮根，趁著假期不妨帶著小朋友走一趟在華山文創園區舉辦的「龐畢度兒童藝術工作坊」，巴黎龐畢度中心以「亞洲首次兒童藝術教育三年計畫」，延續藝術來自於日常生活的理念，結合展覽與工作坊的模式，展開一系列法式美學的學習體驗。

▲▼「創藝沙雕」可從創作過程中學習到建築與結構的關係。（圖／聯合數位文創提供）

以「玩樂‧手作‧孩子的天堂」為主軸，第一個主題「創藝沙雕」，除了展出國際知名沙雕大師Dale Murdock在台灣創作的夢幻建築沙雕鉅作，還設有創作區，讓小朋友們可在展場內自己設計創作，再由指導老師帶領，建構出自己的作品，把天馬行空的想像化作現實，在遊戲中體驗團隊合作，並在創作的過程中學習到建築與結構的關係。

第二個主題為國際知名建築師「安藤忠雄工作坊」，小朋友們將藉由親自搭建的建築型體，學習安藤忠雄建築風格中的各項形體特色，對於明暗、室內與室外、空與實等各項元素的對比有更敏銳的認知。

▲日本知名建築大師安藤忠雄。▼「安藤忠雄工作坊」讓小朋友學習空間美學概念（圖／聯合數位文創提供）

此次兒童藝術教育實踐計劃為期三年（2019年~2021年），建議參加的孩童年齡為3~12歲，除了每年寒暑假期間各有一檔展覽暨工作坊主題活動，空檔期間也將安排「行動藝術推廣」，深入各地小學推廣藝術教育，讓獨特的法式美學與自由奔放的藝術薰陶，感染全台灣的小朋友們。

▲深受歡迎的「龐畢度兒童藝術工作坊」，在台北華山文創園區舉辦。（圖／聯合數位文創提供）

「巴黎龐畢度中心－兒童藝術工作坊」活動訊息

小小建築師-創藝沙雕&安藤忠雄工作坊

活動地點：華山1914文化創意產業園區 西5館

活動日期：2019/1/18- 2019/4/7

場次時間：每日四場(120分鐘/場)(一場＝沙雕創藝工作坊+安藤忠雄工作坊)

A: 10:00-12:00 / B: 12:00-14:00

C: 14:00-16:00 / D: 16:00-18:00

售票通路：udn售票網https://goo.gl/KJnfuK、ibon、博客來、課外通

官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/PompidouKids2019-2021/

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