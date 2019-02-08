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噁男「架梯偷拍」女大生換衣服　被逮竟辯：我在抓小偷

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲廖男架梯偷窺小柔的生活作息。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／基隆報導

一名廖姓男子對剛搬來的20歲的女大生「小柔」（化名）有愛意，竟然因此從住宅後方防火巷，架樓梯攀爬到窗戶邊，多次偷窺對方換衣服，還用手機偷拍並錄下她的生活作息。對此，基隆地院依犯妨害秘密罪判他拘役60天，得易科罰金6萬元。

判決指出，廖男對剛搬進社區套房的小柔抱有愛意，但遲遲不敢追求，竟轉而躲在暗處偷窺錄影，直到2017年12月小柔深夜入睡前，發現窗外亮起閃光燈，才驚覺遭人偷窺、偷拍，嚇得趕緊通知房東調出監視器，而根據監視器畫面顯示，就是廖男趴在浴室窗戶外偷拍，因此立即報警處理。

偷拍，照相。（圖／達志影像／示意圖）

▲廖男否認偷拍，辯稱自己是在抓小偷。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

警方過濾房東提供的監視器發現，廖男多次爬到窗戶偷拍，而查扣他的手機卻發現，照片與錄影檔案內，並沒有小柔的相關照片及視頻檔。對此，廖男到案後否認偷拍，還辯稱自己是為了要抓小偷，才會把樓梯架在牆上，但檢察官不採信其說詞，認為他是心虛才會刪掉偷拍的影片及照片，因此依法將他起訴。

法官認為，雖然沒有廖男的偷拍證據，但認定他偷窺對方更衣、睡覺的行為，已經觸犯妨害秘密罪「窺視非公開活動」，因此判他拘役60天，得易科罰金6萬元。

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關鍵字：噁男,女大生,偷拍

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