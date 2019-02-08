通水管被收8600元「還多凹100」　網傻眼諷：通101？

▲通個水管要8700，嚇壞女網友。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝）

生活中心／綜合報導

雖然「尊重專業」是必須的，但這樣的價格你能接受嗎？一名女網友在「爆怨公社」表示，因為公司的水管堵住了，只好找人來通，沒想到處理好後，費用高達8700元。出乎意料的收費讓人傻眼外，還有網友發現8700元中還暗藏驚人事實。

女網友指出，一般來說通水管大概都是1500到3000元左右，沒想到她請的師傅處理完後，竟然要收8700元。從開出的收據上可以看到，水管通了38尺，一尺要200元，另外再加上基本出車費1000元，全部加起來收了8700元，讓她大傻眼，「可以先跟我們說可能會超過多少現場根本沒那麼多錢啊！」，而且因為一時間拿不出那麼多錢，還因此被趕時間的老闆罵，「他說有算我們便宜了」。

▲網友仔細看收據上的金額有問題。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝）

網友一看，紛紛留言表示，「這麼黑還不用繳稅，檢舉他」、「這價格有誇張！是通101嗎？」、「這價格可以馬桶打掉換新的也不用那麼貴」、「我們這邊通水管的師父才收1000元，而且沒有另外收費！」。另外還有眼尖的網友發現收據上怪怪的，照理說38尺算起是7600元，加上出車費1000元，總額應該是8600元，但收據卻寫8700，硬是又被多收100元。

其實通水管價格爭議不只發生一次，之前也有苦主在「爆料公社」po文表示，「我以為一個水池200元，結果變成一尺200元？？因為他說工人一出來是1000元，想想1200應該也差不多，用不到1個小時，感覺話術詐騙，我覺得是不是把水管換了也不用7000元？」從po出的照片可見，收據上寫通水管35尺7000元，加上基本費1000，共計8000元，雖然經議價僅收7000元，但仍是比一般行情高出許多。

▲通水管打折喊7000！他驚「乾脆全換新」。（圖／翻攝自爆料公社）

當時就有不少有經驗的民眾表示，「行情1800左右吧」、「師傅級工錢半天2千，一天3500，請問他是弄了兩天嗎」、「通水槽不可能到8000啦，太扯了，你有打到牆才有可能」。只能說之後如果有這方面需求的人，事前還是先把價格問清楚比較好。