富含皂甘、維生素、礦物質　山藥抗老化、預防胃腸潰瘍

▲山藥有益腸胃保健。（圖／達志／示意圖）

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山藥又稱山芋、山薯或中藥材的「淮山」，是主要分布在熱帶與亞熱帶地區的根莖類植物，有多達600多類的品種，最常見的有日本山藥、捏芋、紫山藥等。其營養價值高，有抗老化和預防胃、腸道潰瘍的功效，甚至有研究指出，山藥有預防失智的效果。

根據《早安健康網》，山藥含有一種高分子的「黏蛋白」，能夠修復胃壁黏膜，緩解胃酸，進而避免「胃潰瘍」和「十二指腸潰瘍」。山藥也豐含澱粉酶、蛋白質分解酵素，有助於蛋白質與澱粉分解，使腸胃能夠充分消化吸收，並幫助蠕動，有效防止和解決便秘。

▲山藥不是「藥」卻能護胃、抗癌又抗老。（圖／康健雜誌）

山藥除了保護消化器官外，也能降三高及預防老化。富含的鉀離子能排除體內多於鹽分，幫助「血壓」控制。黏性的食物纖維可以減緩體內糖分的吸收，鎂、鋅以及維生素B1可促進葡萄糖代謝，幫助胰島素作用，抑制飯後血糖飆高。當中更有同時可去除依附在血管壁裡的膽固醇，又是人體製造激素的原料之一的「薯蕷皂素」，能夠減少肌膚老化，恢復皮膚彈性。山藥更有豐富的酵素、維生素B1、維生素C、鈣與鉀等營養素，可以改善咳嗽症狀。

對於有傳言說吃山藥容易導致「性早熟」，甚至會得「乳癌」，食藥署闢謠指出，山藥含有豐富的皂甘(Diosgenin)，可作為人體內生成動物雌激素的前驅物，然而體內生成雌激素的機制繁複，並非攝取大量的前驅物即可增加人體中動物雌激素的含量，因此攝食山藥未必能導致性早熟，亦不會導致乳癌。