搶救0.1％發生率「頑固型心室顫抖」　雙電擊救回一命

記者陳玉／台中報導

58歲的上班族羅男工作時突然昏倒，到院前無生命徵象，經急救含6次電擊仍無法恢復心跳，當下急診醫師研判為罕見「頑固型心室顫動」，立即使用「雙重連續性去顫電擊」，恢復生命徵象，再由心臟內科醫師給予緊急心導管治療並配合低溫療法，成功救回一命。

光田綜合醫院急診醫學部醫師劉柏亨表示，心室顫動是因心臟無有效的肌肉收縮動作，無法有效將血液輸出心臟至全身，導致全身組織缺氧；若無即時處置，患者在幾秒內就會昏迷，進而導致中樞神經永久損傷，甚至死亡。

▲光田綜合醫院急診醫學部醫師劉柏亨示範執行雙重連續性去顫電擊。（圖／記者陳玉翻攝）



劉柏亨指出，當進行至少3次標準去顫電擊及給予滿劑量的抗心律不整藥物，病人仍持續心室顫動，就是「頑固型心室顫動」。據文獻統計，此情況相當少見，僅占所有心室顫動的0.1%；使用兩台去顫電擊器同時電擊，即用「雙重連續性去顫電擊」有成功挽救性命的案例報告。

劉柏亨說，目前國內外對於頑固型心室顫動的原因尚未明確，但通常發生在急性心肌缺血和心肌梗塞等心臟受損嚴重者；因為案例少見，目前用「雙重連續性去顫電擊」在國內尚未被列入救護體系標準流程中，但國內外已有許多成功挽救生命的個案。

「謝謝醫師判斷了先生一命！」羅男妻子淚謝並表示，沒人希望遇到如此棘手的情況，非常感謝醫護人員，也期望透過分享此次經驗，讓更多人知道雙電擊搶救。