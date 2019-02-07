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校車司機拐學生妹上床還塞避孕藥　她淚訴：有沒有真心愛過？

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女性，恐懼，性侵。（圖／達志／示意圖）

▲陳男將要小花拐騙上床後，還要她先當他的地下夫人。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／台南報導

一名陳姓校車司機搭訕有輕度智能障礙的女學生「小花」（化名），不僅誆騙對方會跟她結婚，還要她先當自己的地下夫人，以此將對方拐騙上床，事後還塞避孕藥給她，要她不准告訴任何人，但小花害怕自己因此懷孕，而買了驗孕棒，又被媽媽給發現，整起案件才曝光。

判決指出，擔任校車司機的陳男，常常和當時未滿18歲的小花聊天，也因此得知她的母親晚上常常要出門工作，獨留她一人在家，而之後陳男離職後，卻還是時常跟對方保持聯繫，還曖昧地要小花當他的地下夫人。此外，陳男還曾經傳訊給小花問她「想要做嗎？」，在取得對方同意後，就帶著保險套跟避孕藥到對方家中，並發生了性行為，並且再三警告小花不可以告訴任何人。

▲性侵，被害人，熟識者性侵。（圖／視覺中國CFP）

▲小花擔心自己懷孕，還買了驗孕棒驗孕。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

小花擔心自己因此懷孕，所以買了驗孕棒打算驗孕，卻因此被媽媽發現，整起案件因此曝光。對此，陳男辯稱，兩人是你情我願發生性關係，但卻被法官發現，他事後還有傳訊恐嚇小花，而且還告訴對方他現在很想死等語。對此，法官不信其說詞，依法判他5年徒刑，陳男不服上訴二審，並辯稱，小花只有肢體障礙，沒有智能障礙，卻遭到法官打臉，駁回上訴。

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關鍵字：司機,學生,避孕藥

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