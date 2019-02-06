俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

▲俄羅斯海軍對敘利亞發射「口徑-M」(Kalibr-M))巡弋飛彈 。（圖／翻攝自俄羅斯國防部，下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯近年來著重發展導彈，最近又有消息透露，國防部打算升級口徑-M巡弋飛彈，將射程加長到4500公里，如果裝設在基洛級潛艦上，能以速度快、噪音極小為優勢，可以更快速抵達部署位置，大大提升戰略優勢。該升級計畫在研究階段，預計會加入2027年前國家軍備中。

▲基洛級潛艇2017年9月17日對敘利亞發射口徑巡弋飛彈。

3M-54「口徑」(Kalibr)是由俄羅斯革新家設計局(Novator Design Bureau)研發的巡航飛彈，又稱為「俱樂部飛彈」，使用國家有俄羅斯、中國大陸、印度等國，搭載核子彈頭的型號射程最遠可到2600公里，目前已有多種變形，長度有6-9米不等，主要由水面艦艇或潛艦發射，隱匿威脅性極強。另外也有空射型版本，莫斯科航展中曾用Su-35與米格-35搭載。

根據《塔斯社》(TASS)報導，口徑-M巡弋飛彈目前正在進行升級，改造後彈頭重量會將近1噸，並也能裝上傳統或核子彈頭，射程將會提升到4500公里，政府部門消息人士指出，這款新型巡弋飛彈正處於研究階段，國防部已撥出相關開發經費，加入2027年前國家軍備計劃中，預計在這之前會交付給海軍使用。

▲使用潛艦發射導彈，風險較低。

俄羅斯近年來頻頻公布新的導彈研發計畫，相較之下，新世代戰機Su-57則是進度緩慢。外媒分析，遠程巡航導彈能夠更有效地完成穿透防禦的工作，反觀戰機不僅有被擊落的風險，研發、人員培養都需要耗費大量的經費，如果口徑-M順利完工，俄羅斯只需要派亞森級(Yasen-class)核子動力攻擊潛艦，在遠處就能發揮一樣的作用。

▲俄羅斯22350型護衛艦戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號曾參與敘利亞攻擊任務。

俄羅斯曾在2015-2018年間曾數次從裏海、地中海部署護衛艦或潛艦，發射多枚巡弋飛彈攻擊敘利亞反政府軍，精準擊中彈藥庫、指揮中心等重要設施，成效相當卓越，因此這款巡弋飛彈也被稱為「俄版戰斧」。