兄弟檔齊考進警界淡水成同事　「最擔心打靶」扛壓過關

▲淡水分局新到任著制服的哥哥黃昱嘉及弟弟黃昱中。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

來自各行各業、各種年齡層的106年特考警察班，經過考試和1年的嚴格訓練正式加入警界，新北市淡水分局也加入了16名新進同仁；人員報到當天，意外發現黃昱嘉員警與已到任3年的黃昱中竟是兄弟檔，，哥哥黃昱嘉回憶受訓時最困難的就是打靶，所幸測驗時扛住壓力，才能與弟弟一同結訓。

「真的長得很像欸」！派出所同仁發現，被分發到賢孝派出所的28歲哥哥黃昱嘉，及26歲弟弟黃昱中有張兄弟臉。黃昱嘉回想訓練經歷「真的很辛苦！」他尷尬地說：「其實自己考了2次，第一次筆試通過，卻在190公分立定跳遠時不小心滑倒，因此失去資格，就這樣浪費了一年，考上後受訓雖然辛苦，但跟同學一起努力練跑步、拼學科，都不會很難熬，最擔心的是打靶，所幸最後測驗時扛住了壓力，成功過關順利結訓。」

弟弟黃昱中畢業於104年特考班，在淡水警分局中山路派出所服務邁入第3年，但曾偵辦過槍枝改造工廠、破獲毒品交易等，印象最深刻的是參與驚險的攻堅破門毒品查緝案，他說：「攻堅時自己才剛從警校畢業，以前從電影中看到的場面，驚覺竟然活生生的在眼前上演。」對於哥哥也進入警界，還成為自己的同事，黃昱中笑說：「他終於考上了！」因為這段時間看到哥哥考上受訓過程中面對課業和打靶、跑步可能又不及格的退訓壓力，除了替哥哥感到高興，也不忘對著身旁的哥哥說：「注意安全最重要。」

淡水警分局表示，這批生力軍報到及領用裝備後，將依各派出所的缺額及實際需求進行分派，立即投入第一線的治安維護工作，由於他們尚須施以為期半年的警察實務訓練，分局長劉炯炫特別指派資深且經驗豐富的同仁帶領、指導這批新血，期望他們能儘快熟悉勝任警察工作。