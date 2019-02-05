誰是春聯人氣王？高嘉瑜「眼動」網搶翻　最猛的還是馬英九

▲前總統馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

農曆春節一到，各政治人物紛紛送出春聯，被封為「港湖女神」的台北市議員高嘉瑜今年推出超萌的「眼球運動」祝賀大家新年快樂，短短3小時就送出8千份，讓高嘉瑜坦言同仁都嚇到吃手手，只好送上電子檔，讓想要收藏的民眾下載。不過，前總統馬英九的手寫春聯也是「強強滾」，去年更送出25萬份，追上總統蔡英文與副總統陳建仁，穩坐「政壇春聯人氣王」的寶座。

高嘉瑜高票連任議員，人氣水漲船高，今年送出兩款春聯，包括「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」，樣品照才出來就讓大批網友暴動。高嘉瑜說，往年外縣市春聯大概準備6、700份就夠了，但今年3小時就有8千份要寄送，沒辦法再追加提供寄送，但仍開放部分自取，她也會在服務處發送，另也提供「收藏用」的電子檔。

▲高嘉瑜春聯超夯。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

馬英九每年的春聯也相當受到民眾歡迎，去年因在台南市議員林燕祝服務處現場揮毫，送出3張「狗年旺旺 財源滾滾」春聯，讓不少人大讚字太美，紛紛詢問如何索取，掀起熱潮。

▲馬英九揮毫寫春聯。（資料照／翻攝自羅智強臉書）

馬英九當時正式的「海宇熙春金雞去 乾坤生意駿犬來」自製春聯一登場，10萬份瞬間秒殺，連忙加印，最後一共送出25萬份，至今無人超越，網拍上仍找得到，最貴的還賣到199元。

▲馬英九去年春聯送出25萬份。（資料照／翻攝自馬英九臉書粉絲專頁）

今年馬英九的春聯再次引來民眾搶拿，沒想到大陸拍賣網站也出現多家店家拍賣春聯，每幅叫價人民幣88元至150元不等，最貴的則叫價1萬2299元人民幣（約新台幣5萬6680元）。

▲淘寶網有商家天價推出預售「馬英九春聯」。（圖／翻攝淘寶網）