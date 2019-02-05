　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專訪／表特爆紅金鐘廣播主持人「三三」　全國走透透打破「花瓶印象」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。。（圖／記者林彥臣攝）

▲廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。（圖／記者林彥臣攝）

記者林彥臣／採訪報導

暱稱「三三」的廣播主持人陳思安，曾經因為被PO在PTT表特板上被鄉民推爆而爆紅，三三除了「高顏值」之外，她在正聲廣播電台主持的節目《幸福藏寶圖》於2018年9月更獲得了第53屆廣播金鐘獎「社區節目獎」的肯定，為了做出有深度又有意思的節目，三三幾乎全國走透透，以強大的行動力與用心收集受訪者的聲音證明了她不只是空有美貌的花瓶，而是有真材實學的廣播人。

▲▼廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。（圖／三三授權提供）

▲廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。（圖／三三授權提供）

許多人可能對於「社區節目」有些陌生，三三解釋，「社區節目顧名思義就是跟地方、地區有關連的內容，除了政府核定的村里之外，現在對社區的定義是很廣泛的，只要是居住在同一個地方、同一個目標、一起做一個有共識的事的一群人，也算是一個小型的社區，所以我的內容就比較多元一點，而不是去一個里訪問一位里長做了那些豐功偉業，之所以會想要做社區節目，是因為我不是一個很喜歡坐在辦公室的人，我想說可以藉由採訪到這個地方去看一看。」

▲▼廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。（圖／三三授權提供）

▲「三三」在PTT表特板推爆的美照之一。（圖／三三授權提供）

《幸福藏寶圖》的節目內容舉凡尋找題材、接洽當事人、現場收音所有的大小事都是三三一手包辦，甚至有些採訪的地點很遠很難抵達，可能必須轉搭好幾班車，車不能到的地方必須步行前往，所以必須很珍惜那一次訪問的機會，珍惜現場收到的每一個聲音，甚至一個人去人生地不熟的地方，有時候可能會遭遇一些危險，像是隻身前往相當偏遠的地方或舊國宅，所以會有很多未能預期的狀況，回到公司之後還要把上百個音檔剪輯、企畫成一個30分鐘的節目內容。

雖然社區節目是相當草根、在地類型的節目，不過三三所採訪的對象其實有不少是年輕人，例如從菜市場收集剩菜做飯提供給街友或獨居長者的「南機拌飯」，以及自己建立小型社區提供共居公寓解決青年租屋困境的「玖樓」，她也發現這些發揮理想與熱情關懷社區弱勢或從事其他類型社區工作的年輕人，很多是北漂青年。三三說，「他們不是在這裡出生，因為在台北工作生活，開始試圖想對生活的環境做出改變」。

在許多的採訪經歷當中，令三三印象最深刻的有兩次，一次是前往桃園採訪收容脊髓損傷患者的脊髓損傷潛能發展中心，有一位病友大約是26、7歲的女生，她從小就患有脊髓疾病無法走路，雖然大學畢業了卻也只能一直待在家裡面當SOHO族，為了讓自己能夠獨立生活，她說服了極力反對的家人讓她搬到脊髓損傷潛能發展中心居住，嘗試與其他病友互相扶持，有機會獨立成長、獨立生活，最後還自己出去工作。當這位病友說出這段故事時不由得哭了出來，訪問她的三三也跟著一起哭。

三三說，「以前學到的東西教我們媒體是專業的，不能有太動情、動心的時候，必須要hold住，但是那一次卻是我真的沒有辦法hold住，覺得她明明年紀沒有跟我差很多，卻經歷了很多我沒有經歷的事情，很心疼她」身為一個媒體的訪問者，必須抽離自己的感情才是專業的表現，但是三三還是決定採用這段收音變成節目當中個一個段落。

三三另一次印象深刻的採訪經歷，則是在台南鄉下的一個小廟，供奉的是舞龍舞獅的「獅頭」，接待她的阿姨非常親切還送給她一個平安符，三三為了表示敬意想要投香油錢回禮，但當時她身上只有一張1000塊，可是又不好意思跟阿姨說要換零錢，硬著頭皮把1000塊投進去，瞬間身無分文，回台北之後同事都笑她「你太誇張了吧，哪有人香油錢投1000塊的，你是要蓋廟喔！」但是投了1000塊的香油錢後隔年就入圍金鐘獎，三三後來也找機會到那間廟去拜拜，但是第二次拜拜就記得多帶幾張百元鈔投香油錢。

▲▼廣播主持人「三三」陳思安獲得2018年第53屆廣播金鐘獎的「社區節目獎」。（圖／三三授權提供）

▲《幸福藏寶圖》名稱的由來，因為她把台灣各地想像成藏著寶藏的拼圖。（圖／三三授權提供）

節目名稱為什麼取名叫《幸福藏寶圖》，三三說，「我把台灣想像成由各個拼圖拼湊而成，而每片拼圖中都藏有寶藏，我需要去探索，幸福則代表著我們的這輩子追求的事情」。

ET快訊
公婆「變態霸凌」逼生第三胎　除夕還嗆親家..媳忍3年大爆發
首次半小時抽完60支籤擲嘸筊！南鯤鯓代天府宣布今年沒國運籤
夫手機半夜狂響是「老婆」傳親密照！正宮被吵醒一看氣歪

關鍵字：三三,陳思安,廣播金鐘獎,社區節目獎,幸福藏寶圖,正聲廣播電台

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廣播主持人「三三」表特板推爆　美到鄉民告白「好想娶回家」

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

專訪／表特爆紅金鐘廣播主持人「三三」　全國走透透打破「花瓶印象」

春節才過一半就胖了？想要「坐著瘦、躺著瘦」　醫師教你戰勝體脂肪3招

又是女兒！公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

爽窩熱敷墊得注意溫度、時間　小心寶貝汪喵「一起燒焦」

春節機場單日出入境破13萬人　桃機列3大安檢注意事項

老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

新的一年要有新的規劃？史丹佛教授：千萬不要追隨熱情！

專訪／表特爆紅金鐘廣播主持人「三三」　全國走透透打破「花瓶印象」

春節才過一半就胖了？想要「坐著瘦、躺著瘦」　醫師教你戰勝體脂肪3招

又是女兒！公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

爽窩熱敷墊得注意溫度、時間　小心寶貝汪喵「一起燒焦」

春節機場單日出入境破13萬人　桃機列3大安檢注意事項

老街遇人肉佔車位！眼鏡哥霸氣喊「車在旁邊」：你就撞我啊

連刮18張中15！桃園新婚夫一看「是100萬」傻住　家人震驚...狂數幾個0

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝　網直呼：神預言

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

過年迎戰夫家25組大家庭！　「嫁入22年認不出長輩」狂被念…老公反應讓她心寒

蔡英文跟「迷你廚師」做菜 　私房食譜曝光

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

排旋轉蓮花、「春福」等字　央視春晚2萬人共演「少林魂」

電商世代前進義烏　00後台青林柏翰：有種往前衝的氛圍

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

生活熱門新聞

第1個2000萬刮出啦！女刮完..

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句..

前男友都包1萬！女：過完年就分

他連刮8張2000元虧爆！下張..

要求6600紅包給爸媽　男溫柔..

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開..

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻..

他驚「台北女生比較美」老司機說..

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出..

豬年4大生肖狂吸金！第一名打牌..

鄰居狂酸女兒賠錢！煞氣妹反擊被..

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年..

忌催人起床！大年初一12大禁忌

更多熱門

相關新聞

廣播主持人33表特板推爆

許多廣播聽眾對於來自空中充滿磁性的聲音，充滿了無限的想像，總會好奇空中彼端主持人的容顏，希望能夠一睹「廬山真面目」。日前有鄉民在PTT表特板PO出了正聲廣播電台主持人「三三」的照片，被眾多鄉民瞬間推爆，甚至有人因此告白「好想娶回家」。

正聲與宇宙光基金會 宴請弱勢圍爐

模仿江蕙從谷底翻身陳思安爆哭！

女歌手被父親批「三流歌手！」

陳思安當過高雄市府顧問！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面