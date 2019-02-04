「寬臉政治人物」貪污容易穿幫？　研究：被懷疑的機率更高

▲ 前塞爾維亞總統米洛塞維奇（Slobodan Milošević）、祕魯前總統藤森（Alberto Fujimori）。（組圖／左圖，路透社；右圖，達志影像／美聯社）



生活中心／綜合報導

在電視上看到政治人物時，你會如何判斷他們是否誠實？研究顯示，人們可以只透過觀察「臉」來推測他們的誠實度。加州理工學院的研究發現，當人看到不熟悉的政治人物的照片時，判斷出他是否有罪的能力比想像中的準確，而其中一個被注意的特徵就是臉龐的寬度。面部的寬高比例在先前的研究中，已顯示與男性的攻擊行為有關，面部較寬的男性比面部較窄的男性，更傾向對他人具有攻擊性。也有研究顯示，面部較寬的男性更讓人感到有威脅。

值得注意的是，學者們沒有聲稱那些看起來腐敗的政治人物，一定就比那些看起來誠實的人更貪腐。這項研究強調的是「面部外觀與腐敗之間的關聯性」。學者指出，這有許多解釋，一種可能性是，如果一張臉傳達了不誠實的感覺，那個人可能會更頻繁地受到賄賂。另一種可能性是，看起來腐敗的人由於外表給人的印象，導致他們更被懷疑、被調查，因此被定罪的機率更高。

▼ 馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）、印尼獨裁者蘇哈托（Suharto）。（組圖／路透社）



這項刊登在《心理科學》（Psychological Science）期刊的研究有4個部分，第一，研究人員收集了美國72位政治人物的照片，其中一半被判有貪污罪。 為了保持一致性，所有人都是白人男性的正面微笑照，而所有照片都是黑白的，並裁成相同大小。100位受試者再判斷他們看起來的腐敗、不誠實、自私、值得信賴以及慷慨的程度。數據顯示，受試者將近70％的時候能正確地區分腐敗與清廉的政治人物。

第二部分重複上述的步驟，但用的是80位來自加州的政治人物的照片，得到的結果也與前面相似。在第三部分中則使用了第一部分的照片，但要受試者根據一套新的標準判斷政治家：腐敗性、侵略性、男子氣概、能力以及野心。 結果顯示，只有與腐敗相關的特質（如腐敗、不誠實、侵略性、慷慨度等）才能將貪腐與廉潔的人區分開來。 而工作能力、野心或男子氣概等則不能預測政治人物是否腐敗。

在第四部分中，研究員找出那些被與腐敗連結在一起的面部特徵，包括眼睛間的距離、顴骨大小、鼻子長度以及面部寬度等，最終發現面部寬度較高的政治人物更容易被認為是腐敗的。參與這項實驗的研究生Chujun Lin補充說，在實驗中所使用的「清廉」政治人物，可能實際上並不清廉，「可能只是還沒被發現而已。」