百貨廢墟「破洞積水」變都市秘境　養活3千條魚！遊客蜂擁搶拍

▲泰國曼谷一間廢棄百貨公司，因為積水加上有人放養魚群，意外形成當地的特殊景觀。（圖／路透社）

網搜小組／綜合報導

隨著城市不斷的更新改善，除了建立起新的高樓外，一些毀滅無人理會的建築廢墟，反而成了城市裏隱藏的神祕景點。泰國曼谷就有一家百貨商場關閉後，又意外發生一場火災變成廢墟，但廢墟卻在幾次的大雨過後，引來了新的「特殊房客」入住，使得大樓意外變成當地的知名景觀。

根據了解，這棟大樓原本是一間百貨商場，但1997年被政府下令關閉後，整棟大樓無人管理荒廢，隨後又發生一場大火把大樓的屋頂燒掉，經年累月下來大樓的地下室出現大量積水，進而孳生的蚊蟲讓附近居民苦不堪言，因此就有人想到把錦鯉、鯰魚、鱸魚等魚類放養，希望牠們能夠減少蚊蟲孳生。

▲後來泰國政府決定整頓，派遣人員來這裡捕魚，所以目前該建築的魚群幾乎消失不見。（圖／路透社）

但沒想到這些魚因為食物充足，加上沒有任何的天敵掠食，導致魚的數量越養越多，甚至達到了3、4千條，形成當地獨特的城市景觀。只是後來泰國政府決定整頓，因此派遣漁業人員來這裡捕魚，並將牠們送往水庫、運河以及河流放生，所以目前該建築的魚群幾乎消失不見，剩下少量的魚仍在積水裡堅強的活著。

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