　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇喜事發生！李登輝、連戰、胡志強、賴情德臉上「笑盈盈」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李登輝、連戰、胡志強、賴清德在2018家中都有喜事發生（合成圖／記者曾俊豪、黃克翔、季相儒攝、記者吳奕靖翻攝）

▲李登輝、連戰、胡志強、賴清德在2018家中都有喜事發生（合成圖／記者曾俊豪、黃克翔、季相儒攝、記者吳奕靖翻攝）

政治中心／綜合報導

去年2018年政治圈中忙著九合一大選，但是也有不少喜事發生，像是前台中市長胡志強抱了第二個孫子，前副總統連戰的小女兒連詠心結婚了，高齡90多歲的前總統李登輝當上阿祖，前行政院長賴清德的兒子結婚，一樁樁的喜事接連發生，調劑了緊張的選戰。

李登輝的孫女李坤儀（巧巧）2015年時與交往7年的男友趙贊凱結婚，當時李登輝對孫女婿表示滿意，也相當期待能夠抱孫當阿祖。李坤儀結婚兩年多後終於傳出喜事，2018年4月產下一女，一圓李登輝的抱孫夢。

▲▼李登輝、李坤儀愛女 。（合成圖／資料照）

▲李登輝、李坤儀愛女 。（合成圖／資料照）

連戰與夫人連方瑀育有2子2女，連惠心、連勝文、連勝武嫁娶多年，小女兒連詠心2018年9月嫁給英國藝術家馬塞爾，婚禮在當地舉辦，全家總動員飛往倫敦參加婚禮。同年12月，連詠心夫婦回台舉辦「歸寧宴」，現場政商雲集席開40桌，國民黨大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫也到場祝賀。

▲▼連詠心歸寧宴。（圖／連戰辦公室提供）

▲▼連詠心歸寧宴。（圖／連戰辦公室提供）

▲▼連詠心歸寧宴。（圖／連戰辦公室提供）

胡志強女兒胡婷婷2016年宣佈再婚，跟律師老公Adam一起在美國生活，淡出娛樂圈一段時間，2018年11月傳出喜訊生下寶貝兒子QQ，胡志強開心在臉書PO出孫子的照片向大家報喜，藏不住喜悅的說「我真的很幸福」。

▲▼胡志強在臉書報喜。（圖／翻攝胡志強臉書）

▲胡志強在臉書報喜。（圖／翻攝胡志強臉書）

賴清德長子賴廷與和交往多年的女友陳筱依在2018年12月結婚，婚禮低調在台南晶英酒店舉辦，僅邀請關係親近的親朋好友，賴清德開心地說，小倆口是做研究時認識，2人感情很好，婚後小夫妻一同回美國。賴清德雖不願多談媳婦的背景，不過在婚禮現場全成笑得合不攏嘴，可對媳婦相當滿意。

▲行政院長賴清德開心娶媳婦，臉上掩不住笑意。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼行政院長賴清德開心娶媳婦，臉上掩不住笑意。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院長賴清德開心娶媳婦，臉上掩不住笑意。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
台彩秘密統計曝光！大樂透花350元「6+1」7連碰一次中70
撿前面剩的！女買2000刮刮樂以為沒中　店員瞥見100萬！

關鍵字：胡志強,李登輝,賴清德,連戰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

溜小孩首選！春節大吃大喝後　與孩童一起到特色公園樂新春

士林官邸花展春節熱鬧開展！過年走春就來曬太陽賞花吧

柯文哲警告不准酒駕　「傾向把累犯當作病人看待」

除夕祈福！民眾排隊搶拿春聯　馬英九期許新年「賺大錢」

韓國瑜過年神隱峇里島練「龜息大法」　韓冰出賣爸爸：像大孩子愛過年

柯文哲、理科太太同框破局　北市府：遺憾

政壇喜事發生！李登輝、連戰、胡志強、賴情德臉上「笑盈盈」

初一「搶頭香」常推擠受傷　 內政部籲宗教單位注意安全

不分藍綠！酒駕朝「故意殺人」修法　行政院→市議員全贊同

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

溜小孩首選！春節大吃大喝後　與孩童一起到特色公園樂新春

士林官邸花展春節熱鬧開展！過年走春就來曬太陽賞花吧

柯文哲警告不准酒駕　「傾向把累犯當作病人看待」

除夕祈福！民眾排隊搶拿春聯　馬英九期許新年「賺大錢」

韓國瑜過年神隱峇里島練「龜息大法」　韓冰出賣爸爸：像大孩子愛過年

柯文哲、理科太太同框破局　北市府：遺憾

政壇喜事發生！李登輝、連戰、胡志強、賴情德臉上「笑盈盈」

初一「搶頭香」常推擠受傷　 內政部籲宗教單位注意安全

不分藍綠！酒駕朝「故意殺人」修法　行政院→市議員全贊同

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

好熱！先洗個澡！笨賊入屋行竊竟趁隙洗澡　遭屋主活逮

溜小孩首選！春節大吃大喝後　與孩童一起到特色公園樂新春

士林官邸花展春節熱鬧開展！過年走春就來曬太陽賞花吧

別白目！打麻將「超雷5大禁忌」　原來打牌前不能剪指甲

華聞快遞／中指院：2019年首月中國百城新房價格穩中微漲

柯文哲警告不准酒駕　「傾向把累犯當作病人看待」

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice　　　

火燒山持續延燒！　「雪山主東峰線」暫停入園

除夕祈福！民眾排隊搶拿春聯　馬英九期許新年「賺大錢」

圍爐必吃鍋！專家推「地中海飲食菜單」低熱量又防失智

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

政治熱門新聞

即／酒駕害死多人　法務部說話了

台中大里再奪命！江啟臣怒：酒駕..

酒駕朝故意殺人修法　藍綠全贊同

少尉除夕輪值　國軍「宅配媽媽」..

段宜康酸高雄燈會像奠禮　潘恆旭..

林佳龍：太太是最好的充電器

經典！陳其邁「人體衝浪」全紀錄

經國號戰機巡弋　遭共軍導彈鎖定

綠執政增官　「砍年金也不夠揮霍..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

蔡英文拜年許3願：年年發財大賺..

馬英九與周美青的愛情故事

2018熱搜！韓國瑜柯文哲1、..

政壇有喜！他們臉上笑盈盈

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌發福袋　2天跑9宮廟

行政院長蘇貞昌走春拜年行程滿檔，初一初二將一連跑遍新北市9間宮廟，現場也會發放一元福袋。蘇貞昌將確切地點公布在臉書上，「到這幾間廟可以捕獲野生的我唷」。

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

蘇嘉全和賴清德沒有明說的事

「蔡賴配」把陳建仁放哪？段宜康：賴清德不可能選2020

連戰憶江丙坤　拼命三郎使命必達

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

命理專家教大家超簡單旺財術！

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3

阿滴「寵妹行為全記錄」！

車禍沒坐安全椅！4歲女童幾乎腦死

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面