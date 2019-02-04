政壇喜事發生！李登輝、連戰、胡志強、賴情德臉上「笑盈盈」

▲李登輝、連戰、胡志強、賴清德在2018家中都有喜事發生（合成圖／記者曾俊豪、黃克翔、季相儒攝、記者吳奕靖翻攝）

政治中心／綜合報導

去年2018年政治圈中忙著九合一大選，但是也有不少喜事發生，像是前台中市長胡志強抱了第二個孫子，前副總統連戰的小女兒連詠心結婚了，高齡90多歲的前總統李登輝當上阿祖，前行政院長賴清德的兒子結婚，一樁樁的喜事接連發生，調劑了緊張的選戰。

李登輝的孫女李坤儀（巧巧）2015年時與交往7年的男友趙贊凱結婚，當時李登輝對孫女婿表示滿意，也相當期待能夠抱孫當阿祖。李坤儀結婚兩年多後終於傳出喜事，2018年4月產下一女，一圓李登輝的抱孫夢。

▲李登輝、李坤儀愛女 。（合成圖／資料照）

連戰與夫人連方瑀育有2子2女，連惠心、連勝文、連勝武嫁娶多年，小女兒連詠心2018年9月嫁給英國藝術家馬塞爾，婚禮在當地舉辦，全家總動員飛往倫敦參加婚禮。同年12月，連詠心夫婦回台舉辦「歸寧宴」，現場政商雲集席開40桌，國民黨大老馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫也到場祝賀。

▲▼連詠心歸寧宴。（圖／連戰辦公室提供）

胡志強女兒胡婷婷2016年宣佈再婚，跟律師老公Adam一起在美國生活，淡出娛樂圈一段時間，2018年11月傳出喜訊生下寶貝兒子QQ，胡志強開心在臉書PO出孫子的照片向大家報喜，藏不住喜悅的說「我真的很幸福」。

▲胡志強在臉書報喜。（圖／翻攝胡志強臉書）

賴清德長子賴廷與和交往多年的女友陳筱依在2018年12月結婚，婚禮低調在台南晶英酒店舉辦，僅邀請關係親近的親朋好友，賴清德開心地說，小倆口是做研究時認識，2人感情很好，婚後小夫妻一同回美國。賴清德雖不願多談媳婦的背景，不過在婚禮現場全成笑得合不攏嘴，可對媳婦相當滿意。

▲▼行政院長賴清德開心娶媳婦，臉上掩不住笑意。（圖／記者林悅翻攝）