最古老鼠疫樣本！藏牙齒裡出土　新石器文明「消亡之謎」解開了

▲瑞典出土最古老鼠疫樣本，解開古文明消失之謎。（圖／翻攝哥特堡大學網站）



國際中心／綜合報導

早在希臘文化蓬勃發展之前，歐洲大陸曾出現過一個遠古農業文明，卻在數千年前突然間消亡，真正原因始終眾說紛紜，推論包括外族入侵和瘟疫肆虐等。近期瑞典考古團隊挖掘出現存最古老的鼠疫樣本，有望證明瘟疫說，改寫歐洲史，並幫助揭開古老歐洲文明的神秘面紗。

綜合外沒報導，早在距今9000年前，歐洲大陸上曾出現過一個燦爛的特里波耶文明（Trypillia culture），一度發展成大約2萬人的族群。據研究，特里波耶人以務農、畜牧維生，並且已經懂得製作陶器、車輪等，卻在5400年前「一夕消失」。

學者發現，從此之後，當地居民的基因與特里波耶人相差頗大，因此懷疑特里波耶文明是毀於征服者之手，或者是受到外來疾病感染而覆滅。瑞典哥特堡大學研究團隊，最近於法爾雪平（Falköping）一處新石器時代墓地中發現79具遺骸，其中在一名年輕女性遺骸的牙齒中發現鼠疫病毒痕跡，證實歐洲爆發瘟疫的時間比過去推論要更早，而特里波耶文明消失相信也和外族入侵無關。

研究人員表示，在後期歐洲發現的其他瘟疫菌株，都是這種瘟疫的變種，包括最惡名昭彰的十四世紀黑死病（Black Death）。黑死病是人類歷史上最具破壞力的瘟疫之一，於1340年代蔓延到整個歐洲，造成約2500萬人死亡。

研究團隊的報告2018年12月6日於學術期刊《Cell》中刊登，指出特里波耶文明中人畜共居模式十分緊密，一旦爆發瘟疫，疫情將會一發不可收拾。哥本哈根大學疾病系統助理教授拉斯穆森（Simon Rasmussen）形容，就像再一次爆炸後終結，社會從此消亡。特里波耶人消失後，歐亞混血的移民遷徙到當地，成為當代歐洲人的祖先。