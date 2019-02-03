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併校併不了問題　高科大併校問題多…這些學生都怒了　

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▲▼ 高科大併校問題多 。（圖／記者洪正達攝）

▲合併後的高雄科大，仍有許多問題待解決。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

在少子化問題逐漸浮現檯面的今天，全國將近130所的大專院校的生源逐漸減少的問題，也讓各校相當頭痛，目前教育部所採取的方針分為「退場」及「合併」，其中合併真會讓人感覺比較好嗎？因三校合併的「高科大」就有學生相當不耐合併後產生的各種問題，在網路上PO文抱怨。

據了解，少子化問題大量衝擊許多大專院校，有些學校因連續幾年招生不佳黯然退場，南部地區像是高美醫專、永達技術學院以及高鳳數位內容學院，其中僅有高鳳轉型為雙語小學，這也是4年內退場的3所大專院校，這股浪潮同時也衝擊了國立院校，其中高應大、海科大、第一科大率先採取合併策略，讓原本生源逐漸短少的3間學校成為一間擁有2萬7千人的「高雄科技大學」。

校方表示，三校各有專長領域，像是高應大在精密機械、土木、化材、模具、電機及電子等領域上均有相當傲人的成就，第一科大則在財稅、金融及外文上有專攻，海科大則在培養高階海洋產業人才具有相當的分量，在各自專長領域互相不重疊下，合併為一校也成為全台規模最大的科技大學。

不過，縱使校方認為併校後可為師生帶來相當多的好處，但學生方面可不這麼認為，也些人認為學生要修課必須往返許多不同的校區，造成舟車頓外，也會有交通安全上的顧慮，另有一派學生則打算在合併後找出哪間學校才是「龍頭」，有些人則比較比次的入學分數以及外來出路等，目前已招生一年的學校正處在心態上及資源上的磨合中，亟待被解決或找出中庸之道。

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關鍵字：三校合併,高雄科大,行政問題,學生來源

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