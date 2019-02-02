▲7歲女偷替母寫假單「再不陪我，我就長大了」，董事長暖哭立刻准假。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸中心／綜合報導

中國大陸四川省江油市一名年僅7歲的女童替媽媽寫了一張請假單，希望公司的能讓媽媽在春節時放假一天，媽媽就能在生日（初四）時陪她去滑雪了。結果董事長看了不但立刻准假，還加碼提供1千元人民幣（約4500元新台幣）的旅遊基金，照片曝光後也引發網友熱議，紛紛稱讚這位董事長太棒了。

根據大陸《新京報》報導，寫請假單的一名7歲小女孩唐芸，她的媽媽在四川一間宴會餐廳上班，但因為餐飲業在農曆春節期間特別忙，媽媽每天都需要加班沒辦法陪她，所以儘管多年前她的媽媽答應要一同去滑雪，但這個諾言卻一直都沒有辦法實現。

唐芸後來從媽媽口中得知，媽媽今年初四也必須上班後，她就撕下自己的作業本，接著在上面寫：「親愛的叔叔阿姨，春節快到了，我可以為媽媽請一天假嗎？初四可以嗎？媽媽答應帶我去滑雪，因為媽媽說忙，幾年都沒有去，初四是我的生日，我想媽媽陪我去。再不去雪就化了，我就長大了。」

▲董事長看了字條後不但立刻准假，還加碼提供1千元人民幣（約4500元新台幣）的旅遊基金。（圖／翻攝自紅星新聞）

唐芸小妹妹寫好請假字條後，只有把字條放在媽媽公司的桌子上，其他員工發現後才把字條拿給董事長看。餐廳的董事長張濤表示，當時前台人員把小女孩寫的請假條給他看，「我當時真的被感動了！」因此就專門寫了一個准假條，並且馬上簽字交給唐芸媽媽。

准假條上面寫著：「親愛的唐芸小朋友，你的媽媽在工作期間，工作認真負責，團結同事，很好地完成了本職工作，表現優秀。特批准放假5天（初2至初6），並批准旅遊基金1000元，讓媽媽陪你去滑雪。因為，再不去你就長大了！」張濤表示，他也想要通過此舉，讓員工感受到溫暖。

雖然董事長已經寫准假單，但唐芸的媽媽仍說，自己真的很想陪孩子出去玩，但春節期間餐廳是真的非常忙，其他的同事們都在努力上班，「我也不想搞特殊，一個人放假實在過意不去。」所以將由唐芸的爸爸陪著去滑雪，自己仍然會堅守在工作崗位。