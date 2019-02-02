俄羅斯交付越南首批T-90S坦克　外媒：至少6輛交付陸軍

▲T-90S主戰坦克。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

越南向俄羅斯採購的T-90S已經運抵越方港口，標誌著陸軍將首次擁有第三代主戰坦克。外媒指稱，第一批T-90S（包括指揮型號T-90SK）預計2019年初全部運抵，整個合同將在今年底前完成，尚不清楚首批抵達的坦克數量，不過根據交付慣例，至少應有6輛移交給越南。

根據外媒報導，越南於2017年展開T-90S的採購計畫，將從俄國公司Uralvagonzavod引進64輛T-90S。為了讓新坦克盡快形成戰力，越軍很早就讓官兵在印度接受T-90S相關培訓。報導還稱，越南首支坦克部隊「202團」成立於1959年，成立初期只裝備數十輛T-34-85坦克和SU-76輕型自走砲；整個越南到了1974年已擁有9支坦克團，越戰結束後又繳獲部分美式M-41和M-48，再加上蘇聯援助的坦克，儼然成為少數同時裝備中、美、蘇坦克的國家。

▼升級型豹2A4坦克。

報導指出，越南在蘇聯解體前曾是東南亞國家裝備坦克數量最多的國家（當時擁有2000多輛坦克），蘇聯解體後由於失去外援的關係，坦克戰力也大不如前，目前主力為T-54/55和59式，數量達到1300多輛。自從馬來西亞率先於2003年從波蘭購買48輛PT-91M主戰坦克，後續還有更多東南亞國家換裝第三代主戰坦克，越南的第二代主戰坦克也顯得相對落後，同樣面臨改朝換代的迫切需求。

根據介紹，T-90S是俄羅斯第三代主戰坦克T-90的出口型號，主要武器包括一門125公釐2A46坦克炮，還可發射9M119或9M119M反坦克導彈，並且搭載爆炸式反應裝甲（ERA），能夠打擊5公里以內的低空飛行目標。值得一提的是，越南也是繼俄羅斯、印度、伊拉克、敘利亞、亞塞拜然、烏干達、阿爾及利亞和土庫曼後的第九個T-90坦克用戶。

▼59式坦克。（圖／翻攝自中國軍網）