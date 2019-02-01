大搶過年紅包財　德誼數位門市新年不打烊

▲德誼數位門市新年不打烊。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／綜合報導

德誼數位今（1）日宣布，全台門市過年不打烊，每日11時至晚上10時均維持營業（除嘉義店、新光華一、三店與台中NOVA店除夕與部分時間休館），陪伴迎新添購新機、過好年的消費者。

此外，即日起至3月30日止，大專師生憑教師證或學生證，於指定門市購買MacBook Pro即享開學優惠教育價，再大手筆限量贈送指定款市價9,990元限量Beats Solo 3 Wireless頭戴式耳機（農曆新年特別版、米奇90周年紀念版和Beats Pop Collection）。贈品限量送完為止，現場若沒庫存則採取預訂候補方式交貨。

2月15日前加購Office 2019再贈銀色Magic Mouse2（市價2,290元）、加購499元再贈多功能轉接線+電腦防震包；另有多重指定門市教育價優惠，只在德誼數位。



另外，德誼數位也推出搭配遠傳門號購機優惠，針對想換機的消費大眾，即日起至2月底止，還可申辦遠傳滿福飽方案，月付1,388元並綁約30個月，折扣金最高達19,000元。

除享4G吃到飽之外，再享網內免費，網外最高送100分鐘，市話最高3,888分鐘、及加碼一年份的滿福飽好禮3選1，滿足消費者購物、旅遊以及娛樂需求。