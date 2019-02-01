下載App吃遍全世界吧！限時抽台北國際食品博覽會門票

App小組／活動報導

台灣是個美食王國，各地老字號伴手禮是旅遊或佳節送禮的良伴，想知道全台北、中、南、東及離島的特色伴手禮有哪些嗎？！年度美食饗宴將於2019/2/22-25台北世貿一館盛大登場囉！現在立刻下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得「2019台北國際食品博覽會」門票兩張，絕對不容錯過的國際食品盛典啊！

▲2019台灣國際食品博覽會。（圖／擷取自官網）



==簡單3步驟！送你去年度美食饗宴=



◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「抽！2019台北國際食品博覽會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：2月1日至2月11日。

◎得獎獎項：《台北國際食品博覽會》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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