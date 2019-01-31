世界高中餐飲科建教班　寒冬送暖溫馨社區

▲世界高中餐飲科階梯建教班一二年級學生回饋社會。（圖／世界高中提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

世界高中餐飲科階梯建教班一二年級學生，因為學制課程規劃緣故，每個寒暑假都必須在校上課一段時間。也因此，在這個寒假上課的最後一天，學生像老師提議能否做些餐點，回饋社區老人、弱勢家庭或是市區的遊民，為社會盡一份心。

世界高中餐飲科黃志強主任知道學生的想法後，特別在29日準備好材料，帶領學生製作營養好吃的鹹粥與饅頭，由學校學務處協助聯絡附近新莊、關東及仙水里里長，以及專門照顧遊民的人安基金會，在午餐段將餐點分享出去。

新莊里里長盧秋永里長收到訊息後，也與學校討論是否能將活動擴大為社區共食活動，先前在盧里長的努力與世界高中的協助之下，已將廢棄已久的活動中心加以整理，將閒置空間活化，讓活動中心成為可以提供里民活動的場地，除了與社區老人大學合作辦理各項課程之外，里長更規劃社區共食活動，希望藉由社區共食加強社區里民的聯繫與互動，也進一步做到關懷弱勢。

世界高中校長蘇至斌表示，世界高中在關東橋一帶深耕已48年，過去一直扮演著提供地方優良技職教育的角色，學校校友有許多都是新竹有名的中小企業主，學校十多年來持續接受新竹市政府委託，辦理新竹市國中技藝教育資源中心，提供新竹市國中學生技藝教育課程與服務。

蘇至斌更進一步表示，學校除了以技職教育課程為核心之外，近幾年為提升學生技職競爭力，課程上更加重外語學習的比例，在新課綱的規劃之中除了部定的英語文課程外，學校校訂課程更規劃專業英文與第二外語，希望藉由外語的加強，讓學生未來有機會能走出台灣邁向國際。

而這次寒冬送暖溫馨社區活動，校長表示這是學校校訓飲水思源的體現，學校除了學生的技術培養之外，更加重視學生道德的養成。蘇校長表示，在業界技術固然重要，學生的職業道德與態度更是業界所重視的，學校也透過一系列活動的規劃，養成學生服務社會的志向，例如去年11月辦理的技藝服務原鄉就是學校為二年級同學規劃的特色活動。

學生會會長彭品瑄同學也表示，學校老師平時在上課的時候，就時時刻刻提醒他們，有能力要回饋社會關懷弱勢，她自己參加學校12月辦理的特教宣導週時，就感覺到自己其實是有能力可以幫助更多人，這次學生會由她代表共同參加活動，她未來也會持續在學生會中推動各項愛心活動。