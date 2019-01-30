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老佛爺第一次缺席　香奈兒2019春夏高訂大秀6大亮點

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2019春夏高級訂製服系列大秀在這個一月底於巴黎登場，Chanel再度發揮創意將巴黎大皇宮搖身變為一座地中海花園，讓人驚喜，只不過這回不只秀場有話題，更驚訝的事情是卡爾竟然首度缺席大秀？到底怎麼回事，往下看這一季的六大亮點。

取經18世紀花園

著迷於18 世紀古典文化的老佛爺卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)，這次選了這主題為2019春夏高級訂製服系列定調，秀場中央偌大的水池，環繞著碧綠的南方植物與樹木，模特兒們緩緩從米白色階梯步下，搭配高聳的復古髮型讓人彷彿穿越時空，一秒回到18世紀的花園。

花卉成主角

與佈滿植栽的秀場相呼應，花卉在本季中佔據重要角色，利用刺繡、鑲嵌、羽毛、蕾絲等技法與材質，將花卉的百態綻放在布料上。在剪裁輪廓方面，船型領口是本季重點之一，類似摺紙式的肩部結構呈現幾何藝術風格。豐厚具有視覺份量感的鐘形、花冠形剪裁也在本季中頻頻出現，利用蓬鬆羽毛打造，或是泡泡袖設計，再搭配直筒纖細的下半身裙裝或褲裝，展現迷人俐落的風采。

“全新香奈兒”樣式

套裝及洋裝部分，卡爾這次打造了稱為“全新香奈兒”("the new CHANEL")的樣式，船型領露肩外套，搭配編織裩邊繡進斜紋軟呢、金屬光織線或緞帶織入於羊毛的多重技法打造的及膝裙，展現優雅又帶微性感。費工的部分還不僅於此，連裙裝上的每一道橫向暗褶都是手工製作，需耗時350小時；密鑲亮片刺繡的白色套裝，圖樣靈感則來自法國萬塞訥皇家瓷器廠(Manufacture de Vincennes)的珍貴作品，每個細節都精細動人。

泳裝新娘壓軸現身

壓軸look則是一套閃亮銀色刺繡的泳裝，新生代義大利超模Vittoria Ceretti頭戴泳帽白紗登場，破格的造型讓人又驚又喜！

老佛爺首度缺席謝幕

這場秀讓人驚訝的不只有話題滿點的泳裝新娘，還有就是卡爾竟然沒有現身謝幕，這也是卡爾為香奈兒工作36年來首度缺席大秀，緣由是因為身體不適，改由服裝工作室總監Virginie Viard獨自牽著模特兒代為謝幕。

Virginie Viard到底是誰？

其實先前多次卡爾牽著Virginie Viard一起謝幕時，就已引發不少揣測，認為Virginie Viard會是下一位接班人，至於她究竟是何方神聖呢？她是與卡爾密切工作近30年的好夥伴，比起向外尋找明星設計師來接班，其實透過GUCCI從內部拔擢Alessandro Michele擔任創意總監、讓品牌轉型大成功的案例來看，Virginie Viard不失為一個值得看好的接班選擇，至於究竟結果如何？一切就等卡爾退休那天見分曉了。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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