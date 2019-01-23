苗博雅驚爆周旋兩女　前女友林穎孟：三人共處一室「無比煎熬」

▲林穎孟。（圖／翻攝林穎孟臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員苗博雅結交新女友，在車上熱吻，躍上新聞版面，同時也被拍到跟前女友（助理吳奕萱）牽手一起回住處。對此，苗博雅23日強調，現任女友知道她與前女友同居。

苗博雅在2015年首度參選立委，與當時女友林穎孟一起打拚，不過苗博雅落選後兩人分手收場，林穎孟當初分手時的發文，也提到三人共處一室「無比煎熬」，去年年打大選，兩人都順利選上台北市議員，成為議會同事。

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者屠惠剛攝）

林穎孟在2015年11月14日撰文「親愛的，總有一天，人都會喜歡上別人。但我討厭的，是從逼迫坦承後，後續的千篇謊言，我討厭的是言行不一，我討厭的性尊嚴的被踐踏，我討厭的是兩面手法，我討厭的是公司職權不分，我討厭的是那人對我的攻擊，我討厭的是不真誠，我討厭的是缺乏說真話的勇氣。」

林穎孟感嘆，「近四年的同居感情，彼此陪伴找到人生目標，我們的雙方家長彼此認識，我喜歡你的家人們，然而投入愈深，傷害就愈深。318啊..走過無數次天色微光的立法院...」

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）

林穎孟寫下，「無助、被否定、缺乏自我價值，身心碎裂，也許是每個不被愛的人的復原課題。三人每日共處一室的忍耐，無比煎熬，被分手後，寬容，是我最後的付出，離開是我必須做的選擇，停止愛你，是我今後必要的努力。」

苗博雅與林穎孟分手後，新女友即是現在苗博雅口中的「前女友」吳奕萱，林孟穎曾透露，分手後再也沒和苗博雅見過面，在一次訪問中談到當時與苗博雅分手，林穎孟淡淡地說，當年是很傷心的離開，就是電視劇演的那樣。