搶攻除夕團圓商機　申辦488、台灣之星就送「米家智能家電」

▲台灣之星攜手小米推「米家智能家電」， 搶攻除夕團圓商機。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／綜合報導

搶搭年節團圓商機，台灣之星今（22）日宣佈與小米合作，引進小米本月最新推出的時尚智能家電組合—「米家電磁爐」與「知吾煮湯鍋」方案；只要搭配4G入門月租488系列資費，米家智能家電方案就免費送。

台灣之星表示，用戶只要申辦4G入門月租488系列資費，即可依照個人平日使用需求，選擇「21Mbps 4G上網吃到飽」或是「網外/市話400分鐘電話隨你講」二選一，端看使用者喜歡上網多一點，還是通話金多一些。

但只要申辦4G入門月租488系列資費，不論你選擇上網吃到飽還是通話金優惠，都可免費獲得小米的「米家電磁爐」與「知吾煮湯鍋」（總價值2,390元），台灣之星與小米共推的「米家智能家電」方案不需另外加購就直接帶回家。

此一優惠方案自2019/1/22起，新申辦/攜碼/續約搭配以下其中4G入門月租488資費二選一，就直接送小米最新智能家電組合「米家電磁爐+知吾煮湯鍋」：

1. 高上網需求用戶，可選擇「488上網吃到飽」方案，綁約24個月，可享網速最高21Mbps的4G上網吃到飽體驗，網內互打免費，網外贈送40分鐘，當免費分鐘數用完，網外/市話也只要每分鐘2元。

2. 高語音需求用戶，可選擇「488電話隨你講」方案，綁約24個月，網內互打免費、網外/市話大方贈送400分鐘、超過後也只要每分鐘2元，且每月贈送5GB(網速最高21Mbps)免費上網傳輸量，若當月免費上網傳輸量沒用完，還可享終身無限遞延使用優惠。

台灣之星指出，當每月的免費上網傳輸量5GB用完，到量後下載和上傳網速均降至5Mbps吃到飽，且「488上網吃到飽」及「488電話隨你講」所有優惠都是終身有效，綁約期滿也不會漲價。

▼小米智能家電資費表。（圖／台灣之星提供）