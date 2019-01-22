「你想斷子絕孫嗎？」　廣西高校出「奇葩」試題

▲北海藝術設計學院。（圖／翻攝自北海藝術設計學院網站）

記者馬叔安／綜合報導

廣西北海藝術設計學院日前的期末考卷上出現了「你將來想要小孩子嗎？你想斷子絕孫嗎？愛滋病的好處是什麼？」等「奇葩」考題，據了解，這不是第一年出現這樣的題目，雖然這些考題並不計入期末分數，依舊引發爭議，當地教育廳已經介入調查。

《央視網》微信公眾號指出，這些試題來自廣西北海藝術設計學院大一學生的《思想道德修養與法律基礎》和大二學生的《毛概》（《毛澤東思想概論》）考卷，通篇包含著諸如「青春期的你有什麼特徵？」這類的問題。據了解，在上周，該科目其實已經進行過一次期末考試，並且試題與課本內容相符，這場「奇葩」考試屬於臨時加場。

▲北海藝術設計學院的「奇葩」考題。（圖／翻攝自《央視網》微信公眾號）

▲北海藝術設計學院的「奇葩」考題。（圖／翻攝自《央視網》微信公眾號）

學院網站介紹，北海藝術設計學院是一所經大陸教育部批准的專業性極強的藝術設計類二本院校，目前有在校生1萬餘人。有學生指出，之前大一、大二考試時，也在考完之後加了這樣一場考試，當時的初衷是讓學生反思自己，可是題目並沒有今年如此誇張。

廣西壯族自治區教育廳出品的微信公眾號《八桂教育》21日表示，「近日，北海藝術學院設計學院出現與課程無關的試題，經網路傳播引起了廣大網友的關注。廣西壯族自治區教育廳已注意到該事件，並已派出調查組到學校開展核查，相關情況經核實後再做進一步通報。」