面積逾10萬平方米　2千年前「新莽時期」鑄幣廠文物曝光

▲大量出土的大泉五十陶母範。（圖／翻攝自每日頭條）

大陸中心／綜合報導

河南省南陽市日前因為一場大雨，沖刷出2000年前的官府鑄錢遺址，出土遺跡豐富，包含「大泉五十」、「小泉直一」陶母範，與1990年代在南陽府衙周邊發現的錢幣陶範和銅母範有關。據推測，這一帶在兩漢時期是規模相當巨大的鑄錢作坊，面積約在10萬平方公尺以上。

根據《每日頭條》報導，鑄錢遺址就在府衙東區，靠近原本的南陽市十三小學，目前探方面積約75平方公尺，當中的錢幣、錢範等出土物已被移至他處保管，現場仍可清楚看見坑、道、窯藏等遺跡。

▲小泉直一母範。（圖／翻攝自每日頭條）

▲「大泉五十」母範正面拓片 。（圖／翻攝自每日頭條）

南陽府衙博物館館長劉紹明指出，府衙東區在2017年10月因為一場暴雨而發生塌陷，南陽市考古研究所在進行搶救性考古調查中發現，原來此處是漢代造錢廠遺址，於是河南省文物考古研究院及南陽市文物考古研究所開始進行發掘。

▲錢範 。（圖／翻攝自每日頭條）

▲ 銘文均位於錢範柄部 。（圖／翻攝自每日頭條）

劉紹明表示，工作從2017年11月1日開始，發掘的主要出土物有「大泉五十」和「小泉直一」陶母範數百塊、坩堝（殘）、銅煉渣、鐵工具以及烘範窖遺址，部分母範中帶有「始建國元年（公元9年）三月」、「後鍾官」銘文。

「後鍾官是王莽時期主管鑄錢的官府機構，西漢時期只有鍾官之稱，從王莽時期才開始將鍾官分為前、後鍾官，王莽為了推動貨幣改革，一定擴大生產規模，史書記載曾有數十萬人在鍾官進行錢幣鑄造生產，舊鐘官一地已不能容納如此多的工人，有可能又開闢了新的生產區域，這一區域可能歸『後鍾官』管理。」

▲ 陶母範銘文含「後鍾官」 。（圖／翻攝自每日頭條）

母範又叫錢範，是古代鑄造金屬貨幣的模子，一般稱錢模，府衙內鑄錢遺址出土的大量陶母範，是用紅土夾粗砂燒製而成。南陽「後鍾官」作為國家管理的一處造錢廠，必須有能夠進行規模化生產和標準化管理的鑄錢母範，最終才能生產出精良的錢幣，王莽居攝二年（公元7年）至天鳳元年（公元14年），進行了四次幣制改革，這次府衙發現的陶範是王莽二次幣改時的「大泉五十」和「小泉直一」范，係鑄造銅範時所用的母範。

目前在府衙試掘的造錢廠僅是局部，1995年府衙北新華東路今紅都百貨東邊發現有鑄造王莽「大泉五十」錢幣的陶範，1997年府衙西北天橋東南處發現東漢初年的五銖銅母範，這些出土點距離這次發現的後鍾官鑄幣遺址的直線距離不超過1000公尺。推測這一帶在兩漢時期是規模巨大的鑄錢作坊，其面積約在10萬平方公尺以上。