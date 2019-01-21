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馬路三寶退駕吧！票選「台灣車客松」20組團隊　爽抽任天堂Switch

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▲裕隆台灣車客松。（圖／品牌提供）

▲台灣汽車品牌紛紛投入相關製程與設備，希望利用雲端大數據的串連，努力創新研發移動智能，打造未來車概念。（圖／裕隆集團提供）

  生活中心／台北報導

馬路三寶常常讓人閃避不及，許多人坐上交通工具後會狂化成佛地魔，行徑讓人崩潰，連經驗豐富的老司機也被逼得「愛車」進退兩難！當汽車結合智慧、安全與節能系統，試想早上起床汽車自動到家門口迎接，還能精準避開塞車要道，搶先一步蒐集完整的路況資訊，恐怖的車禍意外與視線死角從此與你絕緣，三寶釀災的問題也就大幅降低。

「車聯網」是未來趨勢裡不可或缺的藍圖！台灣汽車品牌紛紛投入相關製程與設備，希望利用雲端大數據的串連，努力創新研發智能移動相關技術，因此裕隆集團以「做車的人」自組整車研發創新平台，攜手嚴慶齡工業發展基金會、華創車電、納智捷共同主辦策畫台灣車客松活動，希望連結台灣人的熱血與創新能量，提供大眾一個實現腦中汽車狂想的機會，特別的是，今年也廣邀民眾參與網路票選，即日起至2月15日(五)，讓你有機會把一連串驚喜好禮帶回家，包含任天堂Switch遊戲機、SOGO禮卷、雙人溫宿券等。

▲裕隆台灣車客松。（圖／品牌提供）

▲第二屆「開放吧！汽車」活動，本次挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」，競賽分為汽車進化組與城市旅行組，吸引各界領域的好手來參賽。

行車路上最怕遇到馬路三寶，例如轉彎不打方向燈、無預警煞車，種種危害生命安全的行徑真的讓人心驚膽顫！讓駕駛淚崩的還有「塞車」、「找不到車位」難得帶一家大小出門卻走錯交通要道塞車延遲2～3個小時，或者街上繞半天卻找不到地方泊車，每當夜深人靜時，駕駛人總想著：「做一個無憂無慮的副駕果然是最幸福！」因此，裕隆旗下「台灣車客松」團隊舉辦第二屆「開放吧！汽車」活動，本次挑戰主題為「未來城市的汽車狂想」集結天馬行空的創意理念，打造現實裡的智慧生活，競賽分為汽車進化組與城市旅行組，吸引各界領域的好手來參賽，即日起至2月15日（五）晚間23：59分，只要至官網觀看各隊伍的創意並進行投票，就有機會抽中好禮。(投票網站►►► https://pse.is/DQMWR)   

競賽分為汽車進化組與城市旅行組，提案內容有車聯網、汽車共享與新能源等各種趨勢應用，令人見證台灣人的創造能量大爆炸，當中不少特殊企畫，用來解決台灣車輛交通的共同議題。參賽團隊從生活觀察，擦撞出創意構想，例如累積汽車共享里程，賺一台屬於自己的車、停車智慧App、結合數據智慧影音系統的思維模式，展現台灣青年自造車的研發精神，詼諧的設計方式也讓評審相當驚艷。

▲裕隆台灣車客松。（圖／品牌提供）

▲未來汽車的樣貌在全球車輛快速轉型，第二屆「開放吧！汽車」活動開放投票。（圖／取自台灣車客松官網）

▲裕隆台灣車客松。（圖／品牌提供）

▲即日起至2月15日（五）晚間23：59分，只要至官網「汽車進化組」、「城市旅行組」觀看各隊伍的創意並進行投票，即有機會把好講帶回家。

「駭客任務」、「不可能的任務」等知名電影，男主角對著空氣比劃情境就要實現，科幻電影場景，與其等待別人發明，不如靠自己親手推一把！不管是老司機或是開車新手，內心都渴望帶著一顆自由的心在公路、鄉間小路上悠游馳騁，每個人的開車習慣不同，若結合未來車概念，每一台車都能夠成為最瞭解主人的伯樂，讓人與車的溝通更精準，就需要人工智慧技術，一大早上車就有安心愉快的感動，輔助駕駛調整到最舒適的開車狀態。

裕隆集團表示，台灣車客松是一個未來汽車創新移動價值的起點，開放台灣自主研發汽車平台為核心，今年入圍團隊共20組，鼓勵年輕團隊以大膽、開放的創想自由發揮，希望雙向的交流與互動來解決問題，連動未來汽車與生活相輔的緊密性，即日起至2月15日（五）晚間23：59分，用投票來支持創意還享抽獎，最強悍首獎就是任天堂Switch遊戲機！其餘獎項包含：SOGO禮券、森林溫泉九點雙人房住宿券、樂高76112遙控蝙蝠裝甲車、電影票與超商禮券。  

投票網站►►► https://pse.is/DQMWR

CMC。（圖／CMC提供）

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關鍵字：裕隆汽車,裕隆,台灣車客松

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