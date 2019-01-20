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「嬰屍裝炸雞桶」沒錢找葬儀社　高中生小爸爸急哭：能冰這嗎

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▲男嬰,男童,嬰兒（示意圖／視覺中國）

▲小生命來不及成長。（示意圖／視覺中國）

文／BigBrother大師兄

我第一次看到小產嬰兒的屍體，是一個深夜。

這天還是我跟大胖一起上班，原本是輕輕鬆鬆的一個平安夜，直到一台摩托車開了進來，才讓這個平凡的夜晚，有了不一樣的故事。

那時候的我在辦公室裡面，遠遠看著一台摩托車騎了進來。其實我也習慣的，這邊大半夜來的人其實不少。來抓寶的呀～來探險的呀～來跑步的呀～一堆奇奇怪怪的人，我也是見怪不怪了。

但是這次的人真的很奇怪，是個看起來應該不到二十歲的少年仔。不知道為什麼車停在我們辦公室前面。他車停下來之後，我看著他有點手足無措的呆在哪邊，那時候我覺得有點奇怪，於是我就出去問他到底要幹什麼。

「你好請問你是要？」

「我想請問一下假如我家裡有人往生要送進來，是不是要在這裡辦手續呢？」

「對呀，請問接體車已經在路上了嗎？你要先進辦公室等他們過來嗎？」

「只有我來而已，遺體在我車上。」

我看著哪台摩托車，不知道這個是在瘋幾點的。

我直接跟他說：「阿弟，動物我們不處理唷！」

那個阿弟仔急忙地說：「不是動物……是我兒子。」

我呆呆地看著他，心想如果等等他坐墊打開來是黏黏的衛生紙這種兒子的話，我肯定打死他！

墮胎,流產,胎兒,嬰兒。（圖／CFP）

▲小爸爸無力處理嬰兒的屍體。（示意圖／視覺中國）

只見他慢慢將坐墊打開，裡面有一條毛巾包著一個成型的胎兒。他輕輕地把毛巾抱起來，溫柔地看著毛巾裡的胎兒，跟目瞪口呆的我說：「我可以把他冰在這裡嗎？」

我回答：「呃……他是小產還是出生後死亡？有死亡證明或是死產證明嗎？」

阿弟仔：「小產，沒有死產證明。」

我：「你好歹也給他一個屍袋吧！這樣比較衛生，我還沒看過毛巾包一包就進冰箱的，或是用堅固一點的箱子也好！」

那時候大概是半夜兩點多，外面根本不能買屍袋，那個阿弟仔找了半天找不到可以用的箱子。我想起我那天晚上跟大胖吃了肯德基的全家桶，當我拿出那個桶子的時候，阿弟仔的眼淚立馬掉了下來。他沒想到自己兒子這樣沒了之後，還要被裝在全家餐桶裡面。

我跟大胖只能在一旁安慰他，全家餐桶不錯了啦……堅固，上面還有蓋子。之前還有人燒完放乖乖桶的，這個真的可以了啦……

這個年輕的爸爸在我們安慰之下，才好過許多。但是當我們要給他辦手續的時候卻又發生了一件事情，當我跟他要他們兩個的關係證明文件時，這小子卻遲遲拿不出來。

我跟他說這樣沒辦法給你進，誰知道你是不是真的是他老爸呢？這個阿弟仔才吞吞吐吐地說：「我跟孩子的媽沒結婚，所以我們沒有可以證明關係的東西，我女朋友在家裡做小月子，不方便前來，可以通融一下嗎？」

我為難的說：「首先你沒有給合法業者承辦，加上你們又看不出有關係，到時候你消失了這個小朋友找不到人來幫他辦後事，很麻煩。不然你看你女朋友能不能給你張委託書？或是你明天花點錢找業者來幫你處理？你考慮一下，但是現在一定不行。」

阿弟仔難過地搖搖頭：「我跟我女朋友都是高中生，女朋友流產後，就被家人接回去了，丟下小孩要我處理。我自己還不敢跟家人說，也不敢把小孩放在家裡，更沒錢去找葬儀社辦理……大哥你幫幫我一下，拜託你……」

▲▼結婚,婚禮,伴娘。（圖／達志／示意圖）

▲生下孩子的小爸爸、小媽媽還沒結婚。（圖／達志／示意圖）

我一聽也是搖搖頭，未成年，沒經濟能力，還沒想清楚就想生小孩，誰能幫得了你？

阿弟仔看著沒辦法幫他忙的我，也不說話，拿著那個全家餐桶，騎著機車，就往殯儀館外騎走了。

之後我打聽後來有沒有這麼一個人有帶小朋友進館的，沒人說有收到。

這件事情過了很久之後，某天我看到一具被母親的同居人打到遍體麟傷的小孩遺體，突然想起當初那個年輕爸爸，想想那個當初沒有來一趟人世間的小孩，覺得他沒來人世間一趟，也不見得是件壞事。

畢竟，很多可憐被送過來的孩子，都是被那種只會生不會養的父母親生下來的。

在父母親都沒準備好的情況下，無法出生，或許是一種幸福吧！

本文經BigBrother大師兄授權轉載；《你好，我是接體員》近期由寶瓶文化出版，作者為殯儀館接體人員、PTT媽佛版紅人。

#線上收聽預告 #你好我是接體員 　 你好，我是殯儀館的接體員。 我們這裡冰了很多都是比較窮苦的人，或是無名屍跟有名無主的。許多人都以為在殯儀館工作會遇到很多靈異事件，老實說並不多，倒是因為常常接觸屍體，看多了死亡面前所展露的人性，讓我對「...

BigBrother大師兄發佈於 2019年1月18日 星期五
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關鍵字：殯儀館,接體員

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