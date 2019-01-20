滿漢全席「純屬虛構」？　北京故宮博物院證實：歷史上不存在

▲宮廷料理，皇帝御賜的「皇壇子」。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

談起中華飲食文化，「滿漢全席」可說最具代表性，其烹飪過程，不僅大飽口福，更是大開眼界。不過，北京故宮博物院副院長任萬平日前向《ETtoday新聞雲》證實，從歷史角度看，「滿漢全席」事實上是不存在的，「要不就滿席，要不就漢席」、「沒有108道菜」。

一般來說，民眾對「滿漢全席」的了解，大多是從電視劇上得知。不過，雖說在清軍入關前，就有把滿、漢民族佳餚一起通吃的習慣，清朝開國皇帝努爾哈赤也鼓勵「滿漢通婚」，卻始終沒有形成制度。

任萬平指出，準確地說，「滿漢全席」應是滿、漢席，後來有人覺得菜色挺多，於是就加個「全」字，才會有「滿漢全席」的說法出現。

▲北京故宮博物院副院長任萬平。（圖／記者蔡浩祥攝）

「滿席一共有『六等席』，前三等都不是給活人吃」，任萬平表示，前三等主要用來祭祖，第四等席開始，才是排在紫禁城太和殿上的等級，如皇帝生日、大婚，用的是四等滿席，其次則是五等、六等。

任萬平進一步指出，滿席分兩階段，第一階段是餑餑宴、第二階段則是酒席宴；滿席菜色也因等級而不同，例如白色印子（方形甜點）有幾個、每個幾兩重，每個盤子裡放的乾果、鮮果有幾兩，鮮果還要按照季節做搭配。

至於漢席，任萬平指出，如皇帝去上太學、講學，或科舉考試完的瓊林宴。

被問及滿漢全席總共有各式山珍海味共108道菜色，任萬平笑著澄清說，「108道是演繹的，實際上沒有那麼多」，一般就是十多道。