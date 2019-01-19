「瀕死鬼哆啦」修回原樣！朋友巧手神補，連她的童年一起拯救

文／深海大花枝

你也有從小抱到大的娃娃嗎？不論何時，抱著那個陪你長大的娃娃，就是會覺得有股暖暖的安心感。可是，隨著歲月經過，這些娃娃通常也都破爛不堪了，讓人覺得總有一天，會就這樣壞掉QQ。

日本推特網友「わいどん」，就有隻一出生就陪著自己的哆啦A夢布偶，可是，它現在卻看起來有點可怕了......

哆啦A夢的臉部破了好幾個洞，嘴巴、鬍鬚通通都不見了，連眼睛看起來也破破爛爛，鈴鐺與尾巴都已經消失不見......別說是「瀕死哆啦」了，這說是《鬼娃恰吉》的兄弟我都信啊！

推主對這樣的情況感到很絕望，便抱持著死馬當活馬醫的心情，詢問朋友能不能幫忙修修看這隻充滿回憶的哆啦......結果，朋友的巧手，真的讓哆啦A夢回來了！

▼背面的對比圖也是一目了然

朋友的巧手不但「醫治」好了哆啦A夢，更是拯救了推主的童年啊QwQ！陪伴了自己整個人生的哆啦A夢，接下來還可以繼續在自己身邊，真的是太令人開心了。

而且朋友寄回哆啦A夢時，在包裹上寫的寄送單更是可愛。

她畫了一隻圓圓扁扁的哆啦A夢，還拉了一個對話框說「我回來囉～」，不知為何，就讓人覺得很感動呀。也許，是因為我也有一隻從小抱到大的娃娃，才會這麼感傷吧......？嗚嗚QwQ。

【花枝與小夥伴的愉快日常】←從深海來到陸上工作的花枝枝，擅長吐槽，最喜歡寫奇奇怪怪的東西。今天也為了海陸交流而努力發文，快來參觀花枝家吧！

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